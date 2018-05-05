Tortum Şelalesi her mevsim başka güzel

UNESCO'nun Dünya Mirası'na aday gösterilen ve Türkiye'nin en büyük şelalesi olan Tortum Şelalesi her mevsim güzellikleriyle yerli ve yabancı turistleri cezbediyor.

Erzurum-Artvin karayolunun 110'uncu kilometresindeki Balıklı köyü yakınlarındaki dağda 18. yüzyılda yaşanan heyelan sonucu oluşan Tortum Şelalesi, 2016 yılında Türkiye'nin 11. sakin şehri seçilen Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunuyor.

Yurdun en yüksek şelalesi olmasının yanı sıra bu alanda dünyada da sayılı çağlayanlar arasında bulunan doğa harikası Tortum şelalesi 21 metre genişliğindeki bir alandan ve 48 metre yükseklikten akıyor. Şelalenin akışı sırasında gökkuşağına benzer görüntü oluşması ayrı bir güzellik sunuyor.

Yılın her mevsimi ziyaretçilerini hayran bırakan şelalenin alt kısmına demir korkuluklu taş merdivenlerden inilebiliyor. Şelalenin önünde yer alan seyir terası, manzarasıyla ıslanma pahasına da olsa ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.

Ziyaretçiler şelalenin alt kısmındaki küçük göletlerde çıplak ayakla gezmeyi ihmal etmiyor. Yılda yaklaşık 5 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği şelale, doğa fotoğrafçılarının da vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor.