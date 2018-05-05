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Tortum Şelalesi her mevsim başka güzel

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 14:03 | Son Güncelleme

UNESCO'nun Dünya Mirası'na aday gösterilen Türkiye'nin en büyük şelalesi olma özelliğini taşıyan Tortum, her mevsim güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor - Doğa fotoğrafçısı Koçaş: - "Tortum Şelalesi yalnızca Doğu Anadolu Bölgesi ya da Türkiye'nin değil dünyanın da önemli doğal güzelliklerinden biri"

UNESCO'nun Dünya Mirası'na aday gösterilen ve Türkiye'nin en büyük şelalesi olan Tortum Şelalesi her mevsim güzellikleriyle yerli ve yabancı turistleri cezbediyor.

Erzurum-Artvin karayolunun 110'uncu kilometresindeki Balıklı köyü yakınlarındaki dağda 18. yüzyılda yaşanan heyelan sonucu oluşan Tortum Şelalesi, 2016 yılında Türkiye'nin 11. sakin şehri seçilen Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunuyor.

Yurdun en yüksek şelalesi olmasının yanı sıra bu alanda dünyada da sayılı çağlayanlar arasında bulunan doğa harikası Tortum şelalesi 21 metre genişliğindeki bir alandan ve 48 metre yükseklikten akıyor. Şelalenin akışı sırasında gökkuşağına benzer görüntü oluşması ayrı bir güzellik sunuyor.

Yılın her mevsimi ziyaretçilerini hayran bırakan şelalenin alt kısmına demir korkuluklu taş merdivenlerden inilebiliyor. Şelalenin önünde yer alan seyir terası, manzarasıyla ıslanma pahasına da olsa ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.

Ziyaretçiler şelalenin alt kısmındaki küçük göletlerde çıplak ayakla gezmeyi ihmal etmiyor. Yılda yaklaşık 5 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği şelale, doğa fotoğrafçılarının da vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor.

- "Bu güzellikleri koruyarak gelecek nesillere bozulmadan bırakmalıyız"

Doğa fotoğrafçısı Turan Koçaş, AA muhabirine, şelalenin bölgenin tanıtımı ve turizmine ilerleyen yıllarda önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Tortum Şelalesi'nin dünyanın önemli doğa güzelliklerinden biri olduğunu belirten Koçaş, "Tortum Şelalesi yalnızca Doğu Anadolu Bölgesi ya da Türkiye'nin değil dünyanın da önemli doğal güzelliklerinden biri. Biz doğa fotoğrafçıları için bu tür mekanlarda güzel fotoğraflar çekmek ayrı keyif veriyor. Bu güzellikleri koruyarak gelecek nesillere bozulmadan bırakmalıyız." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum şelale Tortum Şelalesi

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