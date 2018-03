Tortumlu muhtarlardan organize işler

Tortumda mahalle muhtarların kendi aralarındaki haftalık toplantıları çok renkli geçiyor. Kendi aralarında oluşturdukları rutin haftalık toplantılarda her hafta aynı zamanda da farklı bir etkinlik yapıyorlar.

Haftalık toplantının vazgeçilmez programı halı saha maçları. Tamamen muhtarlardan oluşan takımlarla muhtarlar halı saha maçı ile bir nevi toplantıya başlamış oluyorlar. Halı saha maçındaki renkli görüntülerden sonra ilçe merkezinde bulunan muhtarlar derneğine geçen muhtarlar, etkinliklerine çağ kebap başta olmak üzere her hafta farklı bir organizasyonla bir araya geliyorlar.

Yapılan toplantılarda her mahallenin sorunları ve çözüm için yapılanları istişare ederek hem bil alış verişinde bulunuyorlar hem de toplu olarak mahallelerin sorunlarını tartışıyorlar.

Muhtarlar, bu tür programların hem muhtarların kaynaşmasını sağladığı hem de her mahallenin sorunlarının çözümü ve ilçe genelinde yapılması gereken çalışmalar hakkında yapılan bilgi alış verişi ile sorunların çözümünde daha hızlı yol alındığını söylüyorlar.

3 aydır her hafta aksatılmadan yapılan haftalık toplantılar sayesinde her muhtarın ilçenin genel sorunları hakkında bilgi sahibi olduğu ve her problemin çözümü için bütün muhtarlar arasında bir birliğin ön plana çıktığını belirten muhtarlar, önce ilçe merkezinde bir muhtarlar derneği kurarak başladıklarını, daha sonra da haftalık toplantı yapma kararı aldıklarını belirterek, bu çalışmanın aksatılmadan sürdürüleceğini söylediler.