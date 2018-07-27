HABER

Torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 15:04 | Son Güncelleme

Denizli'de çocuklarının yanına tatile gelen 62 yaşındaki Mehmet Ali Y., sabah torunun odasından gelen sesleri duyup içeri girdi. 16 yaşındaki torunu D.T.'nin odasında yakaladığı 20 yaşındaki İsmet K.'yı av tüfeğiyle öldürdü

Torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

İHA'nın haberine göre; Olay Çivril ilçesi Çıtak Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Ali Y., (62) ailesi ile birlikte yaz tatilini geçirmek için memleketleri Çıtak Mahallesi’ne geldi. İddiaya göre, sabah erken saatlerde yaşanan olayda, dede Mehmet Ali Y., sabah uyandığında torunu D.T.'nin (16) bulunduğu odadan sesler geldiğini duydu. Ardından odaya giren dede, torunu ile birlikte İsmet K.'yı (20) gördü.

FRANSA'DAN TATİLE GELMİŞ

Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından Mehmet Ali Y., evde bulunan av tüfeğiyle İsmet K.'ya ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar İsmet K'nin vücuduna isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan İsmet K. çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan İsmet K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından Mehmet Ali Y., jandarma ekipleri tarafından cinayeti işlediği öne sürülen tüfekle birlikte gözaltına alındı. Gurbetçi Mehmet Ali Y.’nin, Fransa’da bir fabrikada işçi olarak çalıştığı ve her yaz memleketi Çıtak Mahallesi’ne geldiği öğrenildi. Olayda hayatını kaybeden İsmet K.'nın ise ilçedeki sanayi sitesinde tamirci olarak çalıştığı kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü devam ediyor. Mehmet Ali Y.’nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

AW454369_03

PARTNERUçurumun kenarında ölüm selfiesi!Uçurumun kenarında ölüm selfiesi!
MİT'ten Moğolistan'da operasyon! FETÖ'cü Veysel Akçay yakalandıMİT'ten Moğolistan'da operasyon! FETÖ'cü Veysel Akçay yakalandı
Soylu: En çok kaza yapan sürücüleri Eskişehir'de eğitime alacağızSoylu: En çok kaza yapan sürücüleri Eskişehir'de eğitime alacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizli mehmet ali Y. cinayet

En Çok Okunan Haberler

Şok iddia: Trump istedi, Türk vatandaşı serbest kaldı

Şok iddia: Trump istedi, Türk vatandaşı serbest kaldı

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Sapıktan pişkin savunma! Engelli kız mahkemede sinir krizi geçirdi

Sapıktan pişkin savunma! Engelli kız mahkemede sinir krizi geçirdi

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını eşinin sızdırdığı ortaya çıktı

Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını eşinin sızdırdığı ortaya çıktı

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

Okuyucu Yorumları 12 yorum
Bu adamın bu hale düşmesine sebep olan torun ne ceza alacak?
eline sağlık
iyi bok yemiş, kendisi bir daha içeriden çıkamaz
Olur böyle şeyler herkes hata yapar
Hadi buyurun özgürlüğünüzü yorumlayın kime yanacak kimi haklı kimi haksız bulacaksınız yere batsin sizin sapıkça özgürlüğünüzü
Ah dedem kaderin de torunun hatasını cekmekde varmış. 20 yasındaki genc sende sabah yürek yiyip eve girmek nedir. Bü ülke iyiye gitmiyor malasef genclerimiz örf ve adetlerini unuttulmaya calışıyor
Nasil sesler geliyordu içerden ,
FRANSADA DURMAK BATMIŞ İLLA MEMLEKETE GİDİP BAŞIMI BOKA SOKACAM DEMİŞŞ...
YAV NE İŞİN VAR TÜRKİYEDE..MEMLEKETE GELMİŞ MİŞ..GÖRDÜN İŞTE MEMLEKETİ...HADİ ŞİMDİ GİT BOL BOL ÖZLEM GİDER MEMLEKETİN HAPİSHANESİNDE...
evlendirin gitsin
sıkıntı torundaymış. şimdi dört duvar arasında geçer mi ömrünün kalanı.
Ne guzel memleket olduk. Torununuzu iyi sekilde yetistirseydiniz sabah saatlerinde evde olmazdi o. Damdan dusmedi ya bu cocuk. Neresinden baksan herkes haksiz ama. Allah sonumuzu hayretsin
Diğer Haberler
CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar! Bünyamin Sürmeli ne olduğunu anlayamadı

CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar! Bünyamin Sürmeli ne olduğunu anlayamadı

İstanbul Avcılar'da vahşet evi! Çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış...

İstanbul Avcılar'da vahşet evi! Çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış...

Ahmet Şık'a büyük şok!

Ahmet Şık'a büyük şok!

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul için saat verdi

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul için saat verdi

PKK'ya büyük darbe! TSK duyurdu: 44 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya büyük darbe! TSK duyurdu: 44 terörist etkisiz hale getirildi

MİT'ten Moğolistan'da operasyon! FETÖ'cü Veysel Akçay yakalandı

MİT'ten Moğolistan'da operasyon! FETÖ'cü Veysel Akçay yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.