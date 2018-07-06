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Tosun'a büyük şok! Sağ kolu konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 08:12 | Son Güncelleme

Yüzbinden fazla kişiyi milyonlarca lira dolandıran Çiftlikbank organizasyonuna ilişkin soruşturmada önceki gün teslim olan kilit isimlerden Suat Fehmi Emur konuştu. Emur, ifadesinde "Aylık 100 bin lira karşılığı danışmanlık yapıyordum" dedi.

Tosun'a büyük şok! Sağ kolu konuştu

İstanbul'da bir ilçe belediyesinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler biriminde 2 bin 500 lira maaşla çalıştığını, daha sonra Ağustos 2017'de bu işten ayrılarak kendi şirketini kurduğunu söyleyen Emur ifadesinde şunları anlattı:

"Çiftlikbank'ı kurumsallaştırmak adına Genel Müdür Savaş Yıkılmaz ve şirket sahibi Mehmet Aydın'ın taleplerini karşılardım. Yaklaşık 5 ay hizmet verdim. Bana her şey dahil aylık 100 bin lira öderlerdi. Yaptığım organizasyon hizmetlerindeki masraflar da bu ücrete dahildi. Masrafları düşünce bana aylık 40 bin lira gibi bir tutar kalıyordu."

"BEN ŞİRKETİN HİÇBİR YERİNDE YOKUM"

'Çiftlikbank 2016'da kurulmuş bir şirkettir. Şirketin gayri resmi hiçbir işi yoktu. Benim şirkete danışmanlık yaptığım zamanda da şirketin legal olmayan bir işini görmedim. Evrakları tamamdı. Bana yöneltilen iddialar iftiradır. Ben şirketin hiçbir yerinde yokum. Sadece danışmanlık hizmetim kapsamında istekleri yerine getirdim, çevremi kullandım. Bu olaylar patlak verdiğinde de Ukrayna'dan ülkeme döndüm. Ukrayna'da kehribar fiyatlarının çok ucuz olduğunu öğrenmiştim. Onun için gitmiştim. Bu olaylar olunca geri döndüm.'

"MEHMET AYDIN BENİ KOVDU"

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Şirketin genel müdürü Savaş Yıkılmaz ile kavga ettiği ve kaburgalarını kırdığı iddiasını kabul eden Emur, olayı şöyle anlattı:

"Benim Mehmet Aydın'ın yanında sürekli bulunmam mümkün değildir. Bunlar Savaş Yıkılmaz'ın iftiralarıdır. Bana 'ajan' dediği için ve küfrettiği için onunla kavga ettim. Bu yüzden Mehmet Aydın beni şirketten kovdu"

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Anahtar Kelimeler:
Çiftlikbank suat fehmi emur Mehmet Aydın

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