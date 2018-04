Tosun'a büyük şok! Türk hukuk tarihinin en yüksek cezasını alabilir

Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcılık olaylarından biri olan 500 bin üyeli Çiftlik Bank ile ilgili her gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son gelen bilgilere göre sistem üzerinden toplanan paranın bilindiği gibi 500 milyon lira değil 1 milyar lirayı aştığı tespit edilirken, 2016 yılının Temmuz ayında kurulan sisteme yatırım yapanların sayısının ise 132 bini bulduğu ifade ediliyor.

MEHMET AYDIN KAÇ YILDAN YARGILANACAK? Uruguay’a kaçtıktan sonra izini kaybettiren firari Mehmet Aydın’ın iadesi halinde alacağı ceza da merak konusu oldu. 500 bin kişinin üye olduğu ve son rakamlara göre 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira para toplandığı iddia edilen sistemin firari kurucusu Mehmet Aydın için suç işlemek için örgüt kurduğu tespit edilirse istenecek en alt ceza oranı 4 yıldan başlıyor. Hukukçular ise bir noktaya dikkat çekiyor; O da rakamın mağdur sayısı ile doğru orantılı değişeceği... Bu da 132 bin kişinin mağdur sıfatında savcılığa Aydın hakkında suç duyurusunda bulunması halinde en üst cezasının on binlerce yılı bulacağı anlamına geliyor.

''HER MAĞDUR İÇİN AYRI CEZA ALIR''



''Çiftlik Bank kurucuları suç işlemek için örgüt kurmuşlardır. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu Türk Ceza Kanunu’nun 220 maddesinin 1. fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, örgütün varlığı için üye sayısının en az üç kişi olması gerekir.'' diyen Av. Arb. Sümeyye Öcal, ''Ayrıca örgüt üyesi olmak aynı maddenin 2.fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre, suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçu ise TCK m.158/f fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre dolandırıcılık sucu bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlendiğinde nitelikli hale gelmektedir. Dolandırıcılık suçunun nitelikli halinde sucun cezasının alt sınırı dört yıldan başlamaktadır ve adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz. Ayrıca mağdurlardan her bir kişinin ayrı ayrı şikâyetçi olması halinde, her bir mağdurdan ayrı ceza alır.'' diye konuştu.