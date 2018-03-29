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'Tosun' hakkında şok detay! DEAŞ'ı da kullanmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 14:34 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank skandalında yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Soruşturma kapsamında Sakarya'da tutuklanan 9 kişiden biri olan Alper Ergün ifadesinde Mehmet Aydın ve Fatih Aydın ile son görüşmesini de anlattı. Ergün'ün ifadesine göre Mehmet Aydın'ın yurtdışında olduğunu öğrenince ağabeyi Fatih Aydın'ı aradı. Aydın da Ergün'e 'Çok kötü şeyler oldu. DEAŞ bize çökmeye çalışıyor. O yüzden gidiyoruz ama döneceğiz' dedi. Ancak o günden sonra ne Mehmet Aydın'a ne de ağabeyi Fatih Aydın'a ulaşılabildi.

'Tosun' hakkında şok detay! DEAŞ'ı da kullanmış

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında Sakarya'da tutuklanan Alper Ergün ifadesinde, Çanakkale'de gıda dağıtım işi yaptıklarını, Mehmet Aydın'ın kendileriyle temasa geçerek bir dağıtım şirketine ihtiyaçları olduğunu söylediğini, daha sonra da şirketine ortak olduklarını anlattı.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Ergün devamında iş ilişkilerinin ilerlediğini, beraber bir soğuk hava deposu kurduklarını ancak daha sonra bazı sorunlar çıktığını belirterek şunları söyledi:

"Soğuk hava deposu kurulduktan sonra Mehmet Aydın'ın Uruguay veya Arjantin'de, Cengiz Samur'un ise Almanya'da olduğu bilgisine ulaştık. Yurtdışında olduklarını öğrendiğimde Fatih Aydın'ı (Mehmet Aydın'ın ağabeyi) Whatsapp üzerinden aradım. Ne olduğunu sordum. O da 'Çok kötü şeyler oldu, DEAŞ bizden para istiyor, bize çökmeye çalışıyor. Bu sebeble gidiyoruz. Şirket sana emanet. Bu sorunları çözünce döneceğiz' dedi."

Ergün, ifadesinde Mehmet Aydın'ın Urugay bağlantısı konumunda olan ve Uruguay'da tutuklanan Osman Naim Kaya hakkında da bilgiler verdi. Ergün ifadesinde şunları söyledi:

"... Yine hatırladığım kadarıyla Uruguay'da yaşayan Osman adlı bir şahıs vardı. Mehmet Aydın'ın Osman adlı bu şahısa verdiği 8 sayfalık vekaleti gördüm. Osman'ı görsem tanırım. Tanıştığımızda anlattığı kadarıyla Uruguay'da inşaat işleriyle uğraşıyormuş. Bunların Türkiye'de hangi firma ile bağlantılı iş yaptığını bilmiyorum"

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Anahtar Kelimeler:
Çiftlik Bank Mehmet Aydın

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
adam dolandırdıktan sonra herşeyi öğreniyor güzel istibarat ekibimiz varmış
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