Tosun skandalında yeni gelişme! Çiftlik Bank paraları bulundu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Çiftlik Bank soruşturması devam ediyor. Savcılık kayıp milyonların izini bulmaya çalışıyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda bugüne kadar 17 milyon 400 bin lira ele geçirildi. Bu paralardan 1 milyon 800 bin lirası Sıla Aydın’ın hesaplarında bir kısmı diğer zanlıların hesaplarında, bir kısmı da Çiftlik Bank’ın hesaplarında bulundu. 3 milyon liraya da internet bankacılık sistemi üzerinden havale yapılmak üzereyken el konuldu. Savcılık şimdi akıbeti meçhul olan yaklaşık 300 milyon liranın peşinde.

1 MİLYAR 139 MİLYON TOPLANDI



Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın son yayımlanan Çiftlik Bank raporuna göre sisteme 132 bin 222 katılımcının internet bankacılık sistemleri üzerinden 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira yatırdığı belirtildi. Toplanan 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 liranın 687 milyon 838 bin 955 lirasının katılımcılara geri ödendi. 128 milyon 490 bin 850 lira şirketlere sermaye olarak konuldu. Ancak kalan 322 milyon 642 bin 770 liranın nerede ve hangi amaçlarla kullanıldığına dair bir bilgi yok.

Çiftlik Bank soruşturmasında CEO Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın’ın da aralarında olduğu bazı tutuklu zanlılar geçtiğimiz hafta tahliye edilmişti.



