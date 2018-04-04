Tosun'un ağabeyi ortaya çıktı! İşte Fatih Aydın'ın fotoğrafı

Çiftlik Bank soruşturmasının bir numaralı şüphelisi Mehmet Aydın ile birlikte kurumun yöneticilerinden biri olan ağabeyi Fatih Aydın'ın kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı. Fatih Aydın, şirkette Mehmet Aydın'a en yakın isimlerden biri olmasına rağmen hiçbir açılış veya törende yer almamış, bugüne kadar herhangi bir görüntüsü yayınlanmamıştı.
Milliyet'te yer alan habere göre, Fatih Aydın'ın fotoğraflarına ulaşıldı. Mehmet Aydın ile birlikte Güney Amerika'da olduğu değerlendirilen Fatih Aydın'ın, daha önce halı yıkama işi yaparken daha sonra Çiftlik Bank organizasyonuna dahil olduğu belirtildi. Aydın'ın eşi Havva Aydın'ın da tutuklu olduğu ortaya çıktı.
2 KİŞİ YAKALANDI
Dün Bulgaristan'da yakalanan Düzgün Genç adlı kişinin Türkiye'ye iadesi için resmi girişimler başlatıldı. Dün akşam saatlerinde Maltepe'de yakalanan Hakkı Cangül'ün sorgusu da devam ediyor.
Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir
Antalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alınıyor
MİT, 6 bin kripto ismi tespit etti!
İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı
Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Eve dönüş vakti
3 çocuklu yengesine tecavüz etti
Türkiye'ye geliyorlar! Tam 1.5 milyon kişi...
Instagram kullanıcılarına kötü haber! Apple Watch uygulamasını kapatıldı
İlk fotoğraflar geldi
İlişkiye hiç bu gözle bakılmamıştı! Bunlara bakarken çok eğleneceksiniz
AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum