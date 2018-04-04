Tosun'un ağabeyi ortaya çıktı! İşte Fatih Aydın'ın fotoğrafı

Çiftlik Bank soruşturmasının bir numaralı şüphelisi Mehmet Aydın ile birlikte kurumun yöneticilerinden biri olan ağabeyi Fatih Aydın'ın kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı. Fatih Aydın, şirkette Mehmet Aydın'a en yakın isimlerden biri olmasına rağmen hiçbir açılış veya törende yer almamış, bugüne kadar herhangi bir görüntüsü yayınlanmamıştı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Fatih Aydın'ın fotoğraflarına ulaşıldı. Mehmet Aydın ile birlikte Güney Amerika'da olduğu değerlendirilen Fatih Aydın'ın, daha önce halı yıkama işi yaparken daha sonra Çiftlik Bank organizasyonuna dahil olduğu belirtildi. Aydın'ın eşi Havva Aydın'ın da tutuklu olduğu ortaya çıktı.

2 KİŞİ YAKALANDI



Dün Bulgaristan'da yakalanan Düzgün Genç adlı kişinin Türkiye'ye iadesi için resmi girişimler başlatıldı. Dün akşam saatlerinde Maltepe'de yakalanan Hakkı Cangül'ün sorgusu da devam ediyor.