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Tosun'un Çiftlik Bank gibi bir sistem daha kurduğu ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 06:59 | Son Güncelleme

Yüzbinden fazla kişiyi dolandırarak Uruguay'a kaçtığı iddia edilen Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın bir de Enerji Bank kurduğu ortaya çıktı.

Yurt dışına kaçan Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın’la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Mehmet Aydın'ın, Çiftlik Bank sistemini kurduktan sonra bir de ‘Enerji Bank’ projesi geliştirdiği, yazılımı hazırlanan bu sistemin de Aydın ile ortağının arası açılınca ortada kaldığı belirtildi.

PROJE RAFA KALDIRILDI

Milliyet'te yer alan habere göre, Mehmet Aydın, Çiflik Bank sistemi sorunsuz işlemeye başlayınca bir de aynı şekilde oyun tabanlı ‘Enerji Bank’ projesi geliştirdi. Bu proje kapsamında toplanacak paralarla rüzgâr ve güneş türbünleri kurulması, buradan üretilecek elektriğin de devlete satılacağı kurgusu yapıldı. Yazılımı hazırlanan sistem, Aydın’ın ortağı olan ve aynı zamanda projenin bürokratik ayağını ‘sorunsuz’ yürütmeyi taahhüt eden ortağı ile arası açılınca proje rafa kaldırıldı.

4 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında dün 4 kişi daha tutıklandı. Tutuklananlar arasında Çiftlik Bank’ın muhasebecisi K.K da var.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aydın Çiftlik Bank enerji bank

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Beş on sene sabredip geri gelir İnşaat Bank kurar bir de hoca tutup millete avuç açtırır sonra cukka yapıp yine kaybolur.
dokunmayın tosunuma
Millete köy elektriği mi satıyordu yani :)))
Yürü be helal olsun sana Tosun’um.
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