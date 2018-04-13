Tosun'un Çiftlik Bank gibi bir sistem daha kurduğu ortaya çıktı

Yurt dışına kaçan Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın’la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Mehmet Aydın'ın, Çiftlik Bank sistemini kurduktan sonra bir de ‘Enerji Bank’ projesi geliştirdiği, yazılımı hazırlanan bu sistemin de Aydın ile ortağının arası açılınca ortada kaldığı belirtildi.
PROJE RAFA KALDIRILDI
Milliyet'te yer alan habere göre, Mehmet Aydın, Çiflik Bank sistemi sorunsuz işlemeye başlayınca bir de aynı şekilde oyun tabanlı ‘Enerji Bank’ projesi geliştirdi. Bu proje kapsamında toplanacak paralarla rüzgâr ve güneş türbünleri kurulması, buradan üretilecek elektriğin de devlete satılacağı kurgusu yapıldı. Yazılımı hazırlanan sistem, Aydın’ın ortağı olan ve aynı zamanda projenin bürokratik ayağını ‘sorunsuz’ yürütmeyi taahhüt eden ortağı ile arası açılınca proje rafa kaldırıldı.
4 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI
Çiftlik Bank soruşturması kapsamında dün 4 kişi daha tutıklandı. Tutuklananlar arasında Çiftlik Bank’ın muhasebecisi K.K da var.
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