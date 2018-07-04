Tosun'un sağ kolu teslim oldu!

Binlerce kişinin milyonlarca lira dolandırılmasına ilişkin Çiftlik Bank organizasyonuna dair soruşturma bütün hızıyla devam ediyor. Aralarında soruşturmanın bir numaralı zanlısı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın’ın da aralarıda olduğu 6 zanlı Kırmızı Bülten ile dünyanın dört bir tarafında aranıyor. Bu zanlılardan Osman Naim Kaya, Uruguay’da tutuklandı ve Türkiye iadesi için başvurdu. 20’ye yakın zanlı hakkında ise yakalama kararı var.
SUAT FEHMİ EMUR TESLİM OLDU
Hakkında yakalama kararı olan isimlerden Suat Fehmi Emur, dün Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek teslim oldu. Gece geç saatlere kadar ifadesi alınan Emur tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Emur, Çiftlik Bank organizasyonundaki en önemli isimlerden biri olarak değerlendiriliyor. Mehmet Aydın’ın en yakınındaki isimlerden biri olan Emur, Aydın’dan sonraki en yetkili ve etkili kişi olarak biliniyor. ‘Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı’ ünvanı olan Emur, Aydın ile yurtdışında en son görüşen kişilerden biri... Bazı zanlıların ifadelerinde yapının en ‘ürkütücü’ ismi olarak da geçtiği belirtildi.
"AYDIN'IN SAĞ KOLU"
Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Balıkesir'deki Bitcoin makineleriyle irtibatlı olarak tutuklanan Hakkı Cangül ifadesinde Emur için, "Kendisi Mehmet Aydın'ın sağ koludur. Aydın'ın kendisine Porche hediye ettiğini biliyorum. Şirketteki korumalardan, finans müdürüne kadar tamamını kontrol eder ve hepsi kendisinden talimat alırdı" ifadelerini kullandı.
"SÜREKLİ MEHMET'İN YANINDAYDI"
Soruşturma kapsamındaki diğer tutuklu sanıklardan Alper Ergün de Emur'un Çiftlik Bank organizasyonu içinde çok önemli bir isim olduğunu belirterek "Sürekli Mehmet Aydın'ın yanındaydı. Aydın'ın sağ kolu olarak büyük kararlarda söz sahibi idi. Çiftlik Bank dolandırıcılık olayında konumunun yukarılarda bir yerde olduğunu düşünüyorum" dedi. Çiftlik Bank'ın bütün açılışlarında Mehmet Aydın ile birlikte görüntülenen Emur’un şirketin genel müdürü Savaş Yıkılmaz'ı bir tartışma sonucunda darp ederek kaburgalarını kırdığı da iddialar arasında yer alıyor.
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