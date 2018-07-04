Tosun'un sağ kolu teslim oldu!

Binlerce kişinin milyonlarca lira dolandırılmasına ilişkin Çiftlik Bank organizasyonuna dair soruşturma bütün hızıyla devam ediyor. Aralarında soruşturmanın bir numaralı zanlısı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın’ın da aralarıda olduğu 6 zanlı Kırmızı Bülten ile dünyanın dört bir tarafında aranıyor. Bu zanlılardan Osman Naim Kaya, Uruguay’da tutuklandı ve Türkiye iadesi için başvurdu. 20’ye yakın zanlı hakkında ise yakalama kararı var.

SUAT FEHMİ EMUR TESLİM OLDU



Hakkında yakalama kararı olan isimlerden Suat Fehmi Emur, dün Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek teslim oldu. Gece geç saatlere kadar ifadesi alınan Emur tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Emur, Çiftlik Bank organizasyonundaki en önemli isimlerden biri olarak değerlendiriliyor. Mehmet Aydın’ın en yakınındaki isimlerden biri olan Emur, Aydın’dan sonraki en yetkili ve etkili kişi olarak biliniyor. ‘Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı’ ünvanı olan Emur, Aydın ile yurtdışında en son görüşen kişilerden biri... Bazı zanlıların ifadelerinde yapının en ‘ürkütücü’ ismi olarak da geçtiği belirtildi.