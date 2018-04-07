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Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 09:46 | Son Güncelleme

Binlerce kişiyi dolandırarak Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın son fotoğrafı ortaya çıktı. En son Uruguay'da görüntülenen Aydın'ın henüz izine rastlanmadığı belirtildi.

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Günlerdir Türkiye gündeminden düşmeyen Çiftlik Bank olayında, soruşturmaların İstanbul'dan yürütülmesine karar verilmesiyle birlikte Türkiye'nin dört bir yanından dosyalar İstanbul'a aktarılmaya başlandı. 24 Nisan'dan bugüne kadar 1700 Çiftlik Bank soruşturma dosyası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi. Binlerce dosyanın daha gelmesi bekleniyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, Mehmet Aydın’ın tamamen ortadan kaybolmadan kısa bir süre önce Arjantin’de çektirdiği fotoğrafa ulaşıldı. Fönlü saçları ve bakımlı haliyle bugüne kadar basına yansıyan fotoğraflarından farkı bir görüntü veren Aydın’ın nerede olduğuna dair henüz bir iz yok.

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BİN 700 DOSYA BİRLEŞTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Nisan'da 80 ildeki Başsavcılıklara bir yazı göndererek, Çiftlik Bank soruşturmasının merkezinin İstanbul olduğunu ve bundan sonra bütün soruşturmaların buradan yürütüleceğini belirterek il ve ilçelerdeki savcılıkların ellerindeki Çiftlik Bank soruşturmalarını İstanbul'a göndermelerini istemişti. Yazıda sistem üzerinden toplanan paranın 511 milyon lira değil 1 milyar 139 milyon 972 bin lira olduğu, 132 bin 222 kişinin sisteme para gönderdiği belirtilmişti. Yazıda, “Şirketlerin 2017 yılı itibari ile toplam 22 milyon 541 bin 596 TL zarar ettiği, sistemin kuruluşundan bu yana öngörüldüğü şekilde çalıştığının varsayılması halinde katılımcılara toplam 2 milyar 971 milyon 905 bin TL geri ödeme yapılması gerektiği, tespit edilen geri ödeme miktarının ise bu değerden hayli düşük olduğu, eldeki mal varlığı değerine göre sistemin aradaki farkı kapatabilecek bir ticari değer üretemeyeceğinin açık olduğu anlaşılmıştır” ifadeleri de yer almıştı. Yazının başsavcılıklara ulaşmasıyla birlikte dosyalar da İstanbul'a gelmeye başladı. Bugüne kadar 1700 dosya UYAP üzerinden İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi ve ana soruşturma dosyasıyla birleşti. Binlerce dosya daha İstanbul'daki soruşturma ile birleştilecek. Dün yapılan son operasyonda 8 kişi daha gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aydın Çiftlik Bank Uruguay

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