'Tosuncuk'un yeni bombası'

Kurduğu sistemle 2 milyar liralık vurgun yapıp arkasında 78 bin mağdur bırakarak sırra kadem basan Mehmet Aydın ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Hürriyet yazarı Hürriyet yazarı Savaş Özbey de, 'Tosuncuk’un bombası' başlıklı yazısında bu iddialara yer verdi.
Özbey'in yazısının ilgili kısmı şöyle;
İnternette, “Tosun”a ait olduğu ileri sürülen görüntüler dolaşıyor.
Lüks bir otel odasında, Latin havalı bir kadınla.
Görüntülerdeki “Tosun”, bizim “Tosun” mu bilmiyorum.
Bildiğim şu: Şimdi sırf bunu izlemek için abuk sabuk sitelere girip banka hesabını falan boşalttıran da çok olur bu ülkede.
Halbuki hakkını vererek izlemesini bilene, “Tosun” en başyapıt pornosunu, kaçmadan, daha Türkiye’deyken çekmişti.
Video elimde. Montajlanmış, kurgulanmış halde. VHS Bank arşivinde kapı gibi duruyor.
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