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'Tosuncuk'un yeni bombası'

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 08:00 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank skandalının ardından Türkiye'den kaçan Mehmet Aydın ile ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Son yazılanlara göre Aydın'ın şimdi de lüks otelde bir kadınla görüntüleri çıktı. Hürriyet yazarı Savaş Özbey bugünkü köşe yazısında, Mehmet Aydın'dan "Çiftlik Bank dümeniyle binlerce kişiyi yüzbinlerce lira dolandırıp yurtdışına kaçan “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın’dan şimdi de porno bombası" diye bahsetti.

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Kurduğu sistemle 2 milyar liralık vurgun yapıp arkasında 78 bin mağdur bırakarak sırra kadem basan Mehmet Aydın ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Hürriyet yazarı Hürriyet yazarı Savaş Özbey de, 'Tosuncuk’un bombası' başlıklı yazısında bu iddialara yer verdi.

Özbey'in yazısının ilgili kısmı şöyle;

İnternette, “Tosun”a ait olduğu ileri sürülen görüntüler dolaşıyor.
Lüks bir otel odasında, Latin havalı bir kadınla.
Görüntülerdeki “Tosun”, bizim “Tosun” mu bilmiyorum.
Bildiğim şu: Şimdi sırf bunu izlemek için abuk sabuk sitelere girip banka hesabını falan boşalttıran da çok olur bu ülkede.
Halbuki hakkını vererek izlemesini bilene, “Tosun” en başyapıt pornosunu, kaçmadan, daha Türkiye’deyken çekmişti.
Video elimde. Montajlanmış, kurgulanmış halde. VHS Bank arşivinde kapı gibi duruyor.
VHS Bank’a girdiğinizde tosuncuk, kuzucuk, kedicik

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aydın Çiftlik Bank

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