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Tosya Yarenleri 2017-2018 sezonunu başağının yaktığı ocak ile kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 19:17 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Ahi Yaran Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yarenleri 2017-2018 dönemi son yaren ocağını yakarak kapattılar.Geceye Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya Belediyesi Başkanı Kazım Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Kazım Ejder, AK Parti Tosya İlçe Başkanı Metin Ekşi, muhtarlar, belediye personeli ve davetliler katıldı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Ahi Yaran Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yarenleri 2017-2018 dönemi son yaren ocağını yakarak kapattılar.
Geceye Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya Belediyesi Başkanı Kazım Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Kazım Ejder, AK Parti Tosya İlçe Başkanı Metin Ekşi, muhtarlar, belediye personeli ve davetliler katıldı. Yaren meclisinin baş ağası olan Fatih Lepeci açılış konuşmasında ’’Tosya Yarenleri olarak 2017-2018 kapanış ocağını bu akşam yaptık. Tüm misafirler sezon kapanışı ocağımıza teşrif ederek bizleri onurlandırdınız. İnşallah önümüzdeki Yaren ocağının açılışında da birlikte oluruz’’ dedi.
Küçük başağa Metin Büyükdeğerli ise davetlilere “Hoş geldiniz sefalar getirdiniz, Yaren meclisimizi şereflendirdiniz” dedikten sonra açılış ve karşılama töreni yapıldı. Programın ilerleyen saatlerinde yöresel halk oyunları, musiki söyleşileri ve orta oyunları oynandı. Özellikle orta oyunlarında yarenlerin birbirlerinin ismini söyleyerek yerde yuvarlanıp ’’Ahmet yaren yattı kalktı Mehmet yarene baktı’’ tekerlemesi sonrası Mehmet yaren yerde takla atıp ’’Mehmet yaren yattı kalktı tüm misafirlere baktı’’ demesi sonrası yaren meclisinde bulunan tüm misafirlerin kendilerini yere atıp takla atması ilginç görüntüler oluşturdu. Yaren ağaların sergilediği orta oyunlar konukların bir hayli dikkatini çekti. 2017-2018 Tosya Ahi Yarenleri sezon kapanış ocağını Başağa Fatih Lepeci yaktı.
Misafirler geleneksel Cezayir Marşı eşliğinde uğurlandı.

Tosya Yarenleri 2017-2018 sezonunu başağının yaktığı ocak ile kapattı

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Tosya Yarenleri 2017-2018 sezonunu başağının yaktığı ocak ile kapattı

Tosya Yarenleri 2017-2018 sezonunu başağının yaktığı ocak ile kapattı
2 / 9

Tosya Yarenleri 2017-2018 sezonunu başağının yaktığı ocak ile kapattı

Tosya Yarenleri 2017-2018 sezonunu başağının yaktığı ocak ile kapattı
3 / 9

Tosya Yarenleri 2017-2018 sezonunu başağının yaktığı ocak ile kapattı

Tosya Yarenleri 2017-2018 sezonunu başağının yaktığı ocak ile kapattı
4 / 9

Tosya Yarenleri 2017-2018 sezonunu başağının yaktığı ocak ile kapattı

Tosya Yarenleri 2017-2018 sezonunu başağının yaktığı ocak ile kapattı
5 / 9

Tosya Yarenleri 2017-2018 sezonunu başağının yaktığı ocak ile kapattı

Tosya Yarenleri 2017-2018 sezonunu başağının yaktığı ocak ile kapattı
6 / 9

Tosya Yarenleri 2017-2018 sezonunu başağının yaktığı ocak ile kapattı

Tosya Yarenleri 2017-2018 sezonunu başağının yaktığı ocak ile kapattı
7 / 9

Tosya Yarenleri 2017-2018 sezonunu başağının yaktığı ocak ile kapattı

Tosya Yarenleri 2017-2018 sezonunu başağının yaktığı ocak ile kapattı
8 / 9

Tosya Yarenleri 2017-2018 sezonunu başağının yaktığı ocak ile kapattı

Tosya Yarenleri 2017-2018 sezonunu başağının yaktığı ocak ile kapattı
9 / 9

Tosya Yarenleri 2017-2018 sezonunu başağının yaktığı ocak ile kapattı

Tosya Yarenleri 2017-2018 sezonunu başağının yaktığı ocak ile kapattı
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