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TOTAL ile çocuklar tarihi yerinde öğreniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 09:05 | Son Güncelleme

TOTAL Oil Türkiye’nin sponsorluğunu üstlendiği İzmir Smyrna Antik Kenti’nde çocuklara yönelik tarih ve sanat atölyesi çalışmaları yapılıyor

İSTANBUL (AA) - TOTAL Oil Türkiye’nin sponsorluğunu üstlendiği İzmir Smyrna Antik Kenti’nde çocuklara yönelik tarih ve sanat atölyesi çalışmaları başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Ersoy başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları Smyrna Antik Kenti’ni binlerce yıl sonra gün yüzüne çıkarıyor.

TOTAL Oil Türkiye, Smyrna Antik Kenti’nde çocuklara yönelik tarih ve sanat atölyesi çalışmalarını hayata geçirdi. Üzerinde yaşadığımız, binlerce yıllık geçmişe sahip medeniyetlerin beşiği bu toprakların değerini yeni kuşaklara anlatmak, onlara tarihi sevdirmek, kültürel mirasımızın korunması ve geleceğe taşınması amacıyla düzenlenen proje kapsamında, ilköğretim çağındaki çocuklara yönelik atölye çalışmaları düzenlenmeye başlandı.

TOTAL Oil Türkiye iş birliğiyle 5-12 yaş çocuklarla gerçekleştirilen atölyede, çocuklar önce arkeologlar eşliğinde Smyrna Antik Kenti’ni gezdiler, binlerce yıllık kültür ve tarih mirası hakkında çeşitli bilgiler edindiler. Antik çağlardan Osmanlı İmparatorluğu’na kadar çeşitli izler taşıyan tarihi kentte adeta bir zaman yolculuğuna çıkan çocuklar, antik kent gezisinin ardından gözetmen ve arkeologlar eşliğinde Smyrna Antik Kenti’nde ortaya çıkan tarihi objelerin seramikten maketlerini yaptılar.

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- Atölye çalışmalarının yıl boyunca devam etmesi planlanıyor

Öğretici ve eğlenceli geçen atölye çalışmasının sonunda çocuklar, hem Smyrna Antik Kenti’ni yakından görme, hem de sanat ve tarihle zenginleştirilmiş bu atölyede el becerilerini geliştirme ve öğrendiklerini deneyimleyeme fırsatı yakaladı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Smyrna Antik Kenti Çocuk Atölyeleri kapsamında, ilk etapta Smyrna’ya yakın mahallelerde okuyan ilköğretim çağındaki çocuklara ulaşılması planlanırken, giderek çevre mahalle ve ilçelerin de proje dahil edilmesi hedeflenmekte. Atölye çalışmalarının, eğitim yılı takvimine göre düzenlenerek yıl boyunca devam etmesi planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Smyrna Antik Kenti Total Oil Türkiye

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