HABER

Tottenham tur atladı

GÜNCEL HABERLERİ | 07.01.2018 21:15 | Son Güncelleme 6 saat önce

- Tottenham, Federasyon Kupası 3. tur maçında AFC Wimbledon'ı 3-0 yendi

İSTANBUL (AA) - İngiltere Federasyon Kupası'nda AFC Wimbledon'ı 3-0 yenen Tottenham, dördüncü tura yükseldi.

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan 3. tur maçında Tottenham, konuk ettiği AFC Wimbledon'ı 63 ve 65. dakikalarda yıldız futbolcusu Harry Kane ile 71. dakikada Jan Vertonghen'in attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

Bu skorla Tottenham, adını dördüncü tura yazdırdı.

Leeds United'ı 2-1 yenen Newport County, dördüncü tura çıkan bir diğer takım oldu.

Kupadaki diğer maçta ise West Ham United, deplasmanda Shrewsbury ile karşılaştı. Müsabaka golsüz sona ererken, iki takım bu ay West Ham United'ın sahasında tur atlama mücadelesi verecek.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan, Başakşehir'le anlaştı!

Arda Turan, Başakşehir'le anlaştı!

'Nuh oğluyla telefonda görüştü' diyen Yavuz Örnek'e İlber Ortaylı'dan yanıt!

'Nuh oğluyla telefonda görüştü' diyen Yavuz Örnek'e İlber Ortaylı'dan yanıt!

Porno bağımlısıydı! Bakın genç kadın nasıl kurtuldu

Porno bağımlısıydı! Bakın genç kadın nasıl kurtuldu

Aleyna Tilki fena yakalandı! İşte sürpriz aşk iddiası

Aleyna Tilki fena yakalandı! İşte sürpriz aşk iddiası

Bakanlıktan taşeron işçilere kritik 'son tarih' uyarısı!

Bakanlıktan taşeron işçilere kritik 'son tarih' uyarısı!

'Abdullah Gül, 100 bin imza ile Erdoğan’ın karşısına çıkabilir'

'Abdullah Gül, 100 bin imza ile Erdoğan’ın karşısına çıkabilir'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sınırdaki güvenlik duvarlarının yüzde 50’si tamamlandı

Sınırdaki güvenlik duvarlarının yüzde 50’si tamamlandı

Erdoğan'ın eleştirdiği Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörü Prof. Özkan'dan sıralama tweet'i

Erdoğan'ın eleştirdiği Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörü Prof. Özkan'dan sıralama tweet'i

Uludağ'da kritik saatler! Ekipler seferber oldu...

Uludağ'da kritik saatler! Ekipler seferber oldu...

'Nuh oğluyla telefonda görüştü' diyen Yavuz Örnek'e İlber Ortaylı'dan yanıt!

'Nuh oğluyla telefonda görüştü' diyen Yavuz Örnek'e İlber Ortaylı'dan yanıt!

Öğrencileri taciz edip, mesajla şeriata davet etmişti! Tepki toplayan öğretmen açığa alındı

Öğrencileri taciz edip, mesajla şeriata davet etmişti! Tepki toplayan öğretmen açığa alındı

HDP'yi sarsan ölüm haberi!

HDP'yi sarsan ölüm haberi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.