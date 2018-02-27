Toybelen İlkokulunda polis mesleği tanıtıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polis ekiplerince Toybelen İlkokulunda öğrencilere polis mesleğini ve kişisel güvenlik kuralları anlatıldı.
‘Güvenli Nesil Güvenli Gelecek’ projesi kapsamında Toybelen İlkokulunda düzenlenen programda polisler tarafından öğrencilere, kişisel güvenlik kuralları, çocukların kanuni hakları, trafik kuralları ve polis mesleği anlatılarak öğrencilerin merak ettiği sorular cevaplandırıldı. Oldukça keyifli dakikalar yaşayan öğrencilere polisler tarafından Türk Bayrakları, not defteri ve kalemler hediye edildi. Öğrenciler program sonunda polislerle beraber hatıra fotoğrafları çektirdi.
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