Toyota Camry 14 yıl sonra Avrupa'ya dönüyor

İSTANBUL (AA) - Toyota’nın D/E sedan segmentindeki temsilcisi ve sınıfında dünyanın en çok tercih edilen modeli olan Camry, 14 yıllık aranın ardından tekrar Avrupa yollarına çıkıyor.
Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Camry modeli 14 yıl sonra Avrupa pazarına dönüyor. Dışarıdan şarj gerektirmeyen hibrit elektrikli motora sahip olan Camry Hybrid, Toyota’nın Avrupa’daki hibrit ürün gamını 8’e çıkaracak. Yeni Camry Hybrid Batı Avrupa’da 2019’un ilk çeyreğinden itibaren satışa sunulacak.
2.5 litrelik hibrit motoru, yakıt verimliliğini, düşük emisyonu ile birlikte daha fazla güç ve çok daha iyi motor performansına sahip olan Camry’nin 8. jenerasyonu için Toyota’nın Yeni Global Mimarisi TNGA kullanıldı.
1982 yılında ilk kez satışa sunulan Toyota Camry, dünyanın 100 ülkesinden fazla yerde bugüne kadar 19 milyon adedin üzerinde satışa ulaştı. Yıllık 700 bin adetten fazla satışıyla Camry, halen D/E segmentinde dünyanın en çok satan modeli olarak da öne çıkıyor.
Tamamen yenilenen Camry, yüksek üretim kalitesine, yüksek verimliliğe ve yenilikçi, kullanıcı dostu teknolojiye sahip. Camry, sessiz sürüşü ve yüksek sürüş kalitesiyle öne çıkarken, yeni iç ve dış tasarımı, sıra dışı konforu ve geniş kabiniyle de sınıfının üzerinde bir performans sergiliyor.
Sportif ve şık tasarımın ardında, ferah bir yaşam alanı sunan Camry, konforlu ve yüksek işçiliğe sahip kabiniyle dikkati çekiyor. Sürücü odaklı kabin ergonomik bir sürüş sağlarken, arka tarafta oturan yolculara da geniş ve yüksek konforlu bir alan sunuluyor.
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