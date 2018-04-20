HABER

Toyota İnteraktif Showroom yılın en iyi inovasyonu seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 12:30 | Son Güncelleme

Toyota, İnteraktif Showroom projesi ile "IDC CIO Awards" ödülleri inovasyon kategorisinde büyük ödüle layık görüldü

İSTANBUL (AA) - Toyota, dünyada ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek uygulamaya başladığı Toyota İnteraktif Showroom projesi ile "IDC CIO Awards" ödülleri inovasyon kategorisinde büyük ödüle layık görüldü.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, "IDC CIO Awards" kapsamında “Yılın En İyi İnovasyonu” ödülünü alan Toyota’nın İnteraktif Showroom projesiyle müşteriler showroomlara gitmeden tüm modeller hakkında canlı olarak uzman danışmanlardan bilgi alabiliyor.

Toyota’nın uzman danışmanları, üzerinde sensör ve kameraların olduğu dijital bir gözlükle müşterilerle canlı olarak sesli ve görüntülü iletişime geçiyor ve gelen talepleri değerlendiriyor.

Otomotiv dünyasında bir ilk olma özelliği taşıyan sistemle Toyota müşterileri, danışman o an neye bakıyorsa müşteri de kendi bilgisayarı, tableti veya akıllı cihazından bu görüntüyü görebiliyor.

Görüşme sırasında aksesuar, fiyat gibi müşterinin ihtiyaç duyabileceği her türlü bilgi de sözlü ve görsel olarak verilebiliyor. İnteraktif Showroom uygulaması için bugüne kadar 5 bin 553 başvuru yapıldı ve bu sistemle 75 otomobil satışı da gerçekleştirildi.

- Erkan Aytürk "Yılın CIO’su" seçildi

Bu ödülle birlikte Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Bilgi Sistemleri ve Kurumsal Planlama Müdürü Erkan Aytürk de Toyota’nın öncüsü olduğu dijitalleşme ve bilgi sistemleri alanında yaptıkları çalışmalardan ötürü “Yılın CIO'su” ödülünü aldı.

"IDC CIO Awards" kapsamında başvurulan kategori değerlendirmeleri dışında, Türkiye’nin önde gelen CIO’larından ve akademisyenlerden oluşan jüri tarafından ayrı bir değerlendirmeye tabi tutuluyor ve "Yılın CIO'su" ödülünün sahibi de bu şekilde belirleniyor.

Süreçlerinde her zaman teknolojiyi en etkin ve rasyonel bir biçimde uygulayan bir otomotiv markası olan Toyota, bilgi sistemleri alanında devreye aldığı uygulamalarla dijitalleşme alanında öncü olmayı sürdürüyor.

"IDC CIO Awards" ödülleri dünyanın 110 ülkesinde 54 yıldır araştırma, stratejik planlama, inovasyon ve teknoloji konularında danışmanlık hizmeti veren ve sektörde büyük bir saygınlığı olan IDC firması tarafından düzenleniyor. 5 farklı kategoride düzenlenen yarışmaya Türkiye’nin 46 büyük firması 90 projeyle katıldı.

Eski bakan cinayetinde 'peçete' detayı!Eski bakan cinayetinde 'peçete' detayı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararında etkili olan anketin sonuçlarıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararında etkili olan anketin sonuçları
Erken seçim kararı sonrası flaş açıklama: Aday olmayacağımErken seçim kararı sonrası flaş açıklama: Aday olmayacağım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Toyota Toyota İnteraktif Showroom

En Çok Okunan Haberler

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

İlginizi Çekebilir

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran seçimiyle ilgili flaş açıklama!

24 Haziran seçimiyle ilgili flaş açıklama!

Son dakika! İstanbul'da tur otobüsleri çarpıştı! Yaralılar öğrenciler var

Son dakika! İstanbul'da tur otobüsleri çarpıştı! Yaralılar öğrenciler var

Babası, amcası ve ağabeyi bir olup hayatını karattı

Babası, amcası ve ağabeyi bir olup hayatını karattı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

İstanbul'da terör operasyonu! DEAŞ ve PKK'ya büyük darbe

İstanbul'da terör operasyonu! DEAŞ ve PKK'ya büyük darbe

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.