Toyota İnteraktif Showroom yılın en iyi inovasyonu seçildi

İSTANBUL (AA) - Toyota, dünyada ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek uygulamaya başladığı Toyota İnteraktif Showroom projesi ile "IDC CIO Awards" ödülleri inovasyon kategorisinde büyük ödüle layık görüldü.
Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, "IDC CIO Awards" kapsamında “Yılın En İyi İnovasyonu” ödülünü alan Toyota’nın İnteraktif Showroom projesiyle müşteriler showroomlara gitmeden tüm modeller hakkında canlı olarak uzman danışmanlardan bilgi alabiliyor.
Toyota’nın uzman danışmanları, üzerinde sensör ve kameraların olduğu dijital bir gözlükle müşterilerle canlı olarak sesli ve görüntülü iletişime geçiyor ve gelen talepleri değerlendiriyor.
Otomotiv dünyasında bir ilk olma özelliği taşıyan sistemle Toyota müşterileri, danışman o an neye bakıyorsa müşteri de kendi bilgisayarı, tableti veya akıllı cihazından bu görüntüyü görebiliyor.
Görüşme sırasında aksesuar, fiyat gibi müşterinin ihtiyaç duyabileceği her türlü bilgi de sözlü ve görsel olarak verilebiliyor. İnteraktif Showroom uygulaması için bugüne kadar 5 bin 553 başvuru yapıldı ve bu sistemle 75 otomobil satışı da gerçekleştirildi.
- Erkan Aytürk "Yılın CIO’su" seçildi
Bu ödülle birlikte Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Bilgi Sistemleri ve Kurumsal Planlama Müdürü Erkan Aytürk de Toyota’nın öncüsü olduğu dijitalleşme ve bilgi sistemleri alanında yaptıkları çalışmalardan ötürü “Yılın CIO'su” ödülünü aldı.
"IDC CIO Awards" kapsamında başvurulan kategori değerlendirmeleri dışında, Türkiye’nin önde gelen CIO’larından ve akademisyenlerden oluşan jüri tarafından ayrı bir değerlendirmeye tabi tutuluyor ve "Yılın CIO'su" ödülünün sahibi de bu şekilde belirleniyor.
Süreçlerinde her zaman teknolojiyi en etkin ve rasyonel bir biçimde uygulayan bir otomotiv markası olan Toyota, bilgi sistemleri alanında devreye aldığı uygulamalarla dijitalleşme alanında öncü olmayı sürdürüyor.
"IDC CIO Awards" ödülleri dünyanın 110 ülkesinde 54 yıldır araştırma, stratejik planlama, inovasyon ve teknoloji konularında danışmanlık hizmeti veren ve sektörde büyük bir saygınlığı olan IDC firması tarafından düzenleniyor. 5 farklı kategoride düzenlenen yarışmaya Türkiye’nin 46 büyük firması 90 projeyle katıldı.
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