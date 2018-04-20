Toyota İnteraktif Showroom yılın en iyi inovasyonu seçildi

İSTANBUL (AA) - Toyota, dünyada ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek uygulamaya başladığı Toyota İnteraktif Showroom projesi ile "IDC CIO Awards" ödülleri inovasyon kategorisinde büyük ödüle layık görüldü.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, "IDC CIO Awards" kapsamında “Yılın En İyi İnovasyonu” ödülünü alan Toyota’nın İnteraktif Showroom projesiyle müşteriler showroomlara gitmeden tüm modeller hakkında canlı olarak uzman danışmanlardan bilgi alabiliyor.

Toyota’nın uzman danışmanları, üzerinde sensör ve kameraların olduğu dijital bir gözlükle müşterilerle canlı olarak sesli ve görüntülü iletişime geçiyor ve gelen talepleri değerlendiriyor.

Otomotiv dünyasında bir ilk olma özelliği taşıyan sistemle Toyota müşterileri, danışman o an neye bakıyorsa müşteri de kendi bilgisayarı, tableti veya akıllı cihazından bu görüntüyü görebiliyor.

Görüşme sırasında aksesuar, fiyat gibi müşterinin ihtiyaç duyabileceği her türlü bilgi de sözlü ve görsel olarak verilebiliyor. İnteraktif Showroom uygulaması için bugüne kadar 5 bin 553 başvuru yapıldı ve bu sistemle 75 otomobil satışı da gerçekleştirildi.