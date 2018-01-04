Toyota Plaza Aktoy, Avcılar'da hizmete girdi

İSTANBUL (AA) - Toyota'nın Türkiye'deki 57'nci plazası İstanbul Avcılar'da açıldı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota'nın "3S Plaza" konseptine uygun olarak, satış, servis ve yedek parça hizmeti verecek olan Toyota Plaza Aktoy, toplamda 11 bin 340 metrekarelik kapalı alan üzerine inşa edildi.

755 metrekarelik showroomu bulunan Toyota Plaza Aktoy'un bin 220 metrekarelik açık alanı ve 775 metrekarelik ilave araç otoparkı da bulunuyor.

Toyota Plaza Aktoy'da satış ve satış sonrası hizmetler için 36 kişilik uzman bir ekip hizmet veriyor.Toyota Plaza Aktoy aynı zamanda, dünyanın en çok tercih edilen yeşil bina değerlendirme sertifikası olan LEED Gold sertifikasına da sahip. Bu özellik Toyota Plaza Aktoy'u çevreci ve sürdürülebilir bina olma özelliği ile bir adım öne çıkarıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Plaza Aktoy Genel Müdürü Oğuzhan Küçükoğlu, Toyota markasının sektöründe ilkleri gerçekleştiren lider bir marka olduğunu belirterek, "Toyota'nın Türkiye'deki 57'nci plazasını Avcılar'da İstanbul halkına kazandırdığımız için mutluyuz." ifadesini kullandı.