Toyota Plaza Mezcar, Esenyurt'ta açıldı

İSTANBUL (AA) - Toyota'nın Türkiye'deki 58'inci plazası Esenyurt'ta açıldı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota Plaza Mezcar, Toyota'nın 3S Plaza konseptine uygun olarak, satış, servis ve yedek parça hizmeti verecek.

Toyota Plaza Mezcar, 5 bin 100 metrekaresi servis alanı, 855 metrekaresi showroom, 900 metrekaresi 2. el katı olmak üzere 6 bin 855 metrekarelik toplam alana sahip. Toyota Plaza Mezcar'da satış ve satış sonrası hizmetler için 32 kişilik uzman bir ekip bulunuyor.

Toyota'nın Türkiye'de 58'inci, İstanbul'da da 9'uncu plazası Toyota Plaza Mezcar'da satış, mekanik, kaporta ve boya atölyelerindeki deneyimli ekipler müşterilere hizmet verirken, araçların yedek parça ihtiyaçları da yedek parça deposundan karşılanıyor.

Toyota Plaza Mezcar Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Dönmez, modern bir plazayı hizmete açtıklarını belirterek, "Toyota'nın Türkiye'deki 58'inci plazasını halkımızın hizmetine sunduk. İleri teknoloji ile üretilen ve tüm beklentilere cevap veren Toyota modelleriyle müşterilerimizin yanında olacağız. Burada hizmete sunduğumuz plazamız ile halkımızın her türlü beklenti ve ihtiyaçlarına cevap vereceğiz. Satış ve satış sonrası servis hizmetlerinde müşterilerimize en iyiyi sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

