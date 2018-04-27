HABER

Toyota Plaza Mezcar, Esenyurt'ta açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 17:09 | Son Güncelleme

Toyota Plaza Mezcar Yönetim Kurulu Başkanı Dönmez: - "Toyota'nın Türkiye'deki 58'inci plazasını halkımızın hizmetine sunduk. İleri teknoloji ile üretilen ve tüm beklentilere cevap veren Toyota modelleriyle müşterilerimizin yanında olacağız"

İSTANBUL (AA) - Toyota'nın Türkiye'deki 58'inci plazası Esenyurt'ta açıldı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota Plaza Mezcar, Toyota'nın 3S Plaza konseptine uygun olarak, satış, servis ve yedek parça hizmeti verecek.

Toyota Plaza Mezcar, 5 bin 100 metrekaresi servis alanı, 855 metrekaresi showroom, 900 metrekaresi 2. el katı olmak üzere 6 bin 855 metrekarelik toplam alana sahip. Toyota Plaza Mezcar'da satış ve satış sonrası hizmetler için 32 kişilik uzman bir ekip bulunuyor.

Toyota'nın Türkiye'de 58'inci, İstanbul'da da 9'uncu plazası Toyota Plaza Mezcar'da satış, mekanik, kaporta ve boya atölyelerindeki deneyimli ekipler müşterilere hizmet verirken, araçların yedek parça ihtiyaçları da yedek parça deposundan karşılanıyor.

Toyota Plaza Mezcar Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Dönmez, modern bir plazayı hizmete açtıklarını belirterek, "Toyota'nın Türkiye'deki 58'inci plazasını halkımızın hizmetine sunduk. İleri teknoloji ile üretilen ve tüm beklentilere cevap veren Toyota modelleriyle müşterilerimizin yanında olacağız. Burada hizmete sunduğumuz plazamız ile halkımızın her türlü beklenti ve ihtiyaçlarına cevap vereceğiz. Satış ve satış sonrası servis hizmetlerinde müşterilerimize en iyiyi sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Güney Kore'de tarihi buluşmaGüney Kore'de tarihi buluşma
AK Parti'de kritik 24 Haziran toplantısı!AK Parti'de kritik 24 Haziran toplantısı!
İşte seçimlerde kullanılacak oy pusulası!İşte seçimlerde kullanılacak oy pusulası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt Toyota Toyota Plaza Mezcar

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

Zahmeti az getirisi yüksek

Zahmeti az getirisi yüksek

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

Abdullah Gül aday olacak mı? Abdullah Gül'den son dakika açıklamalar

Abdullah Gül aday olacak mı? Abdullah Gül'den son dakika açıklamalar

'Erdoğan için çıldırtıcı bir aday olabilir, dikkat'

'Erdoğan için çıldırtıcı bir aday olabilir, dikkat'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğu Karadeniz'de gönüllü korucular göreve başladı

Doğu Karadeniz'de gönüllü korucular göreve başladı

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs açıklaması

İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs açıklaması

Kuzey Irak'ta hain saldırı: 1 şehit, 1 yaralı

Kuzey Irak'ta hain saldırı: 1 şehit, 1 yaralı

Eski EDOK Komutanı Korgeneral Metin İyidil’e müebbet hapis cezası

Eski EDOK Komutanı Korgeneral Metin İyidil’e müebbet hapis cezası

TEM'de korkunç kaza! Trafik durma noktasında

TEM'de korkunç kaza! Trafik durma noktasında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.