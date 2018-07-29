HABER

Toyota varsa “Engel Yok”

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 11:46 | Son Güncelleme

Toyota, 2020 yılında Tokyo’da düzenlenecek Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nda da fiziksel engelli insanlara her alanda hareket özgürlüğü sağlayacak yeni teknolojilerini sunacak - Toyota Başkanı Toyoda: - "Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nda yer alarak Toyota’nın herkesi kucaklayan bir marka olduğunu ortaya koyacağız"

İSTANBUL (AA) - Toyota, 2020’de olimpiyatlara ikinci kez ev sahipliği yapacak olan Tokyo’da "her yerde, herkese hareket özgürlüğünü" sağlayan en yeni teknolojileriyle boy gösterecek.

Toyota açıklamasına göre, Toyota engelli insanların hayatın her alanında özgürce yerini alması için yeni teknolojiler geliştirmeye devam ediyor.

Bunun örneklerini geçmiş yıllarda veren şirket, 2020 yılında Tokyo’da düzenlenecek Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nda da fiziksel engelli insanlara her alanda hareket özgürlüğü sağlayacak yeni teknolojilerini sunacak. Olimpiyat oyunlarında; herkes için hareket özgürlüğü ile birlikte hidrojenli araçları temel alan sürdürülebilir bir toplumun altını çizecek olan Toyota, aynı zamanda oyunlar süresince resmi görevlileri ve atletleri son ağa bağlantı sistemlerine sahip araçlarla taşıyacak.

-Engellilere Özel Araçlar

Toyota, 2020’de olimpiyatlara ikinci kez ev sahipliği yapacak olan Tokyo’da "her yerde, herkese hareket özgürlüğünü" sağlayan en yeni teknolojileriyle boy gösterecek. Bunlardan biri otonom sürüş özelliğine sahip TOYOTA Concept-i olacak. Gelecek jenerasyon elektrikli araç olarak gösterilen e-Palette ile birlikte engelli araç ürün gamında yer alan WelCab ile de olimpiyatlarda herkes özgürce ulaşım imkanından yararlanacak.

Bununla birlikte Toyota’nın yeni JPN Taxi’leri tekerlekli sandalye kullananlar dahil dünya çapından gelen insanların, Tokyo içinde ulaşımını rahatça gerçekleştirecek. Kişisel hareketlilik çözümü sunan Toyota i-ROAD gibi araçlar da ulaşımın yanı sıra, ayakta sürüş sağlayarak güvenlik görevlilerinin hareket kabiliyetini artıracak.

Toyota, sürdürülebilirlik teması kapsamında oyunlara resmi kullanımlar için toplamda 3 bin yolcu kapasitesine sahip filo tedarik etmeyi de amaçlıyor. Toyota, Tokyo 2020’nin hidrojen için bir dönüm noktası olacağından hareketle sıfır emisyonlu yakıt hücreli otobüsleri ve Mirai sedanlarını da olimpiyatlarda kullanıma verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Başkanı Akio Toyoda, engelli insanların özgürce hareket etmesi için yenilikçi fikirleri üzerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.

Hareket özgürlüğü ile rüyaların gerçeğe dönüşeceğini dile getiren Toyoda, "Topluma katılmanın temelinde hareket özgürlüğü yatıyor. Toyota ise hareket etmek isteyen herkesin karşılaştığı problemlerle baş etmesi için yardımcı olmak istiyor. Hareket kabiliyetinin engel değil bir olasılık olmasını istiyoruz. Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nda yer alarak Toyota’nın herkesi kucaklayan bir marka olduğunu ortaya koyacağız. Herkes için hareket kabiliyeti hedefimizde yeni bir adım daha attık ve bunu atletler bize her gün gösterecekler." ifadelerini kullandı.

PARTNERTatlıöz’e sürpriz partiTatlıöz’e sürpriz parti
450 muhtar yurt dışına götürüldü450 muhtar yurt dışına götürüldü
2 bin alabalık yavrusunu nehre bırakma karşılığı uzlaştılar2 bin alabalık yavrusunu nehre bırakma karşılığı uzlaştılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Toyota

En Çok Okunan Haberler

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'den şeker fabrikalarıyla ilgili olay iddia!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'den şeker fabrikalarıyla ilgili olay iddia!

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in pozları aileyi kızdırdı

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in pozları aileyi kızdırdı

E-devlet'te bir yenilik daha! Uygulama bugün başladı

E-devlet'te bir yenilik daha! Uygulama bugün başladı

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Büyükelçilerden Türkiye'ye alçak tehdit!

Büyükelçilerden Türkiye'ye alçak tehdit!

İlginizi Çekebilir

Trump'ın tehditleri sonrası ABD’den Türkiye ile ilgili bir açıklama daha: Rahip Brunson konusunda girişimler sürecek

Trump'ın tehditleri sonrası ABD’den Türkiye ile ilgili bir açıklama daha: Rahip Brunson konusunda girişimler sürecek

KYK borçları silinecek mi? Mahkeme KYK borcunu iptal etti!

KYK borçları silinecek mi? Mahkeme KYK borcunu iptal etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken damadı Bakan Albayrak uyudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken damadı Bakan Albayrak uyudu

İYİ Partililerin inadı sonuç getirdi! Meral Akşener tekrar göreve döndü!

İYİ Partililerin inadı sonuç getirdi! Meral Akşener tekrar göreve döndü!

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Bedelli askerlik yapacaklar 21 gün temel eğitimin zamanını seçebilecek mi?

Bedelli askerlik yapacaklar 21 gün temel eğitimin zamanını seçebilecek mi?

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Haydarpaşa Garı'nda erken ve genç Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar bulundu

Haydarpaşa Garı'nda erken ve genç Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar bulundu

Meteoroloji'den İstanbullulara pazar uyarısı! (29 Temmuz Pazar hava durumu)

Meteoroloji'den İstanbullulara pazar uyarısı! (29 Temmuz Pazar hava durumu)

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.