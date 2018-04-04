HABER

Toyota'nın "Hayalimdeki Araba Resim Yarışması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 18:26 | Son Güncelleme

Toyota'nın "Hayalimdeki Araba Resim Yarışması"

İSTANBUL (AA) - Toyota tarafından düzenlenen ve 9 binden fazla resmin katıldığı "Hayalimdeki Araba Resim Yarışması"nın Türkiye ayağı sonuçlandı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından düzenlenen ve dünyanın 5 kıtasından binlerce çocuğun katıldığı uluslararası "Hayalimdeki Araba Resim Yarışması"nın Türkiye seçmelerinde dereceye girenler belli oldu.

Türk çocuklarının altıncı kez yer aldığı yarışmaya, Türkiye'nin 53 ilinden 9 bin 54 çocuk, otomobillerin gelecekte nasıl olacağını hayal ederek resimleştirdi.

"Hayalimdeki Araba Resim Yarışması" için gelen resim çalışmalarından, katılım koşullarına uygun olanlar, Prof. Dr. Aydın Ayan Başkanlığı’nda, Prof. Dr. Zahit Büyükişliyen, Prof. Dr. Gülveli Kaya, Doç. Dr. Mustafa Orkun Müftüoğlu, Yrd. Doç. Dr. Burcu Ayan Ergen, Doç. Dr. Evren Karayel Gökkaya ve Arş. Gör. Mehmet Göktepe’den oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

"Hayalimdeki Araba Resim Yarışması" jüri değerlendirmesi sonucunda yaş kategorilerinde sıralama şu şekilde oluştu:

7 Yaş Altı Kategorisi'nde; birinci Ezgi Nil Dilber (Rize), ikinci Beril Durmaz (İzmir) ve üçüncü Nil Avcıkurt (Antalya) olurken, 8-11 Yaş Kategorisi'nde de birinci Çağın Akay Yazıcı (Samsun), ikinci Taylan Örs (Konya) ve üçüncü Eray Erbil (Konya) ile Ecrin Nisa Sivrikaya (Trabzon) seçildi. Ayrıca, 12-15 Yaş Kategorisi'nde birinciliği İrem Yüksel (Çanakkale), ikinciliği Defne Altan (Isparta) ve üçüncülüğü İdil Erdem (İstanbul) elde etti.

- Dünya Yarışması Japonya’da

"Hayalimdeki Araba Resim Yarışması"nın Türkiye ayağında dereceye girenler, birbirinden değerli hediyeler de kazandı. 7 yaş altı kategorisinde birinci olan çalışma PlayStation 4, ikinciye PlayStation El Oyun Konsolu (PS vİSTA), üçüncüye fotoğraf makinesi ve resim seti hediye edildi. 8-11 yaş kategorisinde birinciye Apple i-Pad (9.7 inç ekran), ikinciye i-Pod Touch 32 GB, üçüncüye fotoğraf makinesi ve resim seti; 12-15 yaş kategorisinde birinciye Apple i-Phone 7 Plus, ikinciye Samsung S7, üçüncüye fotoğraf makinesi hediye edildi.

Her üç kategoride ilk üç dereceyi kazanan toplam 9 finalistin eserlerinin Türkiye adına yarışacağı dünya yarışması, 5 kıtadan gelecek seçilmiş resimlerin katılımıyla Japonya’da düzenlenecek. Yarışma sonucunda birinci, ikinci, üçüncü ve onur dereceleri belirlenirken, Bronz, Gümüş, Altın ve bunların arasından da Başkan Toyoda Özel Ödülü kazanacak.

Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı!Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı!
Türkiye'den Yunanistan'a sert tepkiTürkiye'den Yunanistan'a sert tepki
Soğuk algınlığı ilaçlarında büyük tehlike!Soğuk algınlığı ilaçlarında büyük tehlike!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hayalimdeki Araba Resim Yarışması Toyota

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

Avrupa Birliği heyeti Türkiye'ye geliyor!

Avrupa Birliği heyeti Türkiye'ye geliyor!

İlginizi Çekebilir

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Antalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alındı

Antalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alındı

Kulis: Soylu, Albayrak ve Bozdağ'ın gözü Yıldırım'ın koltuğunda!

Kulis: Soylu, Albayrak ve Bozdağ'ın gözü Yıldırım'ın koltuğunda!

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ duruşmasında ilginç 'Hadise'

FETÖ duruşmasında ilginç 'Hadise'

FSM'nin kapatılması davasında ceza yağdı

FSM'nin kapatılması davasında ceza yağdı

Emekliye ayrılan vali böyle veda etti

Emekliye ayrılan vali böyle veda etti

FETÖ taktik değiştirdi! Yurt dışındaki yöneticiler kaçırılıyor

FETÖ taktik değiştirdi! Yurt dışındaki yöneticiler kaçırılıyor

Karar yazarı Elif Çakır'dan AK Parti'ye tepki: İmam hatip ve her sokağa cami açacağınıza...

Karar yazarı Elif Çakır'dan AK Parti'ye tepki: İmam hatip ve her sokağa cami açacağınıza...

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.