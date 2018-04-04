İSTANBUL (AA) - Toyota tarafından düzenlenen ve 9 binden fazla resmin katıldığı "Hayalimdeki Araba Resim Yarışması"nın Türkiye ayağı sonuçlandı.
Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından düzenlenen ve dünyanın 5 kıtasından binlerce çocuğun katıldığı uluslararası "Hayalimdeki Araba Resim Yarışması"nın Türkiye seçmelerinde dereceye girenler belli oldu.
Türk çocuklarının altıncı kez yer aldığı yarışmaya, Türkiye'nin 53 ilinden 9 bin 54 çocuk, otomobillerin gelecekte nasıl olacağını hayal ederek resimleştirdi.
"Hayalimdeki Araba Resim Yarışması" için gelen resim çalışmalarından, katılım koşullarına uygun olanlar, Prof. Dr. Aydın Ayan Başkanlığı’nda, Prof. Dr. Zahit Büyükişliyen, Prof. Dr. Gülveli Kaya, Doç. Dr. Mustafa Orkun Müftüoğlu, Yrd. Doç. Dr. Burcu Ayan Ergen, Doç. Dr. Evren Karayel Gökkaya ve Arş. Gör. Mehmet Göktepe’den oluşan jüri tarafından değerlendirildi.
"Hayalimdeki Araba Resim Yarışması" jüri değerlendirmesi sonucunda yaş kategorilerinde sıralama şu şekilde oluştu:
7 Yaş Altı Kategorisi'nde; birinci Ezgi Nil Dilber (Rize), ikinci Beril Durmaz (İzmir) ve üçüncü Nil Avcıkurt (Antalya) olurken, 8-11 Yaş Kategorisi'nde de birinci Çağın Akay Yazıcı (Samsun), ikinci Taylan Örs (Konya) ve üçüncü Eray Erbil (Konya) ile Ecrin Nisa Sivrikaya (Trabzon) seçildi. Ayrıca, 12-15 Yaş Kategorisi'nde birinciliği İrem Yüksel (Çanakkale), ikinciliği Defne Altan (Isparta) ve üçüncülüğü İdil Erdem (İstanbul) elde etti.
- Dünya Yarışması Japonya’da
"Hayalimdeki Araba Resim Yarışması"nın Türkiye ayağında dereceye girenler, birbirinden değerli hediyeler de kazandı. 7 yaş altı kategorisinde birinci olan çalışma PlayStation 4, ikinciye PlayStation El Oyun Konsolu (PS vİSTA), üçüncüye fotoğraf makinesi ve resim seti hediye edildi. 8-11 yaş kategorisinde birinciye Apple i-Pad (9.7 inç ekran), ikinciye i-Pod Touch 32 GB, üçüncüye fotoğraf makinesi ve resim seti; 12-15 yaş kategorisinde birinciye Apple i-Phone 7 Plus, ikinciye Samsung S7, üçüncüye fotoğraf makinesi hediye edildi.
Her üç kategoride ilk üç dereceyi kazanan toplam 9 finalistin eserlerinin Türkiye adına yarışacağı dünya yarışması, 5 kıtadan gelecek seçilmiş resimlerin katılımıyla Japonya’da düzenlenecek. Yarışma sonucunda birinci, ikinci, üçüncü ve onur dereceleri belirlenirken, Bronz, Gümüş, Altın ve bunların arasından da Başkan Toyoda Özel Ödülü kazanacak.
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