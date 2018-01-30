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"Toz" isimli sergi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 19:00 | Son Güncelleme

- Meliha Sözeri'nin "Toz" isimli sergisi, sanatseverlerle buluştu - Sanatçı Sözeri: - "Burada son 4 yıldır çalıştığım tel malzemelerle yaptığım çalışmalar sergileniyor ama bunun öncesinde mermer, bronz ve ahşap gibi malzemelerle de çalışmıştım. Daha çok 'kütleselliği nasıl şeffaf hale getirebilirim?' sorusu üzerinden gittiğim zaman, tel malzemeyle daha çok çalışmaya başladım" - Sergi, 6 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek

İSTANBUL (AA) - Sanatçı Meliha Sözeri'nin "Toz" isimli sergisi,Bozlu Art Project'te sanatseverlerle buluştu.

Sözeri, Bozlu Art Project'te, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kişisel sergisinde kesintisiz kasılma, gevşeme, yayılma, toparlanma, ayrılma ve yeniden bir araya gelme süreci olan varoluşun "materia prima"sı olduğunu belirterek, sergiye "Toz" adını verdiğini belirtti.

Sergiye hakim olan tel malzemenin, varlığın uçuculuğunu parlak bir ağ doku somutluğunda gözler önüne serdiğini aktaran Sözeri, metal pırıltıların ve derin boşlukların üzerini dantel gibi örttüğünü anlattı.

Sözeri, sergide yer alan eserlerin ise dil, ses, beden ve imge arasındaki kavramsal ilişkileri, form ve malzeme aracılığıyla sorguladığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bir sanatçının dönüm noktası diyebileceğim ilk kişisel sergim, bugüne kadar oluşturulmuş birikim ve üretim üzerinden düşündüğümüzde, ilk kez bütün çalışmalarımın toplu olarak görüldüğü bir araç olabilir. Burada son 4 yıldır çalıştığım tel malzemelerle yaptığım çalışmalar sergileniyor ama bunun öncesinde mermer, bronz ve ahşap gibi malzemelerle de çalışmıştım. Daha çok 'kütleselliği nasıl şeffaf hale getirebilirim?' sorusu üzerinden gittiğim zaman, tel malzemeyle daha çok çalışmaya başladım. Düşündüğüm kavram, şeffaflıktı ve bunun üzerinden ürettiğim işler, hem toplumsal olarak şeffaflık, hem de demokrasideki şeffaflık üzerinden bütün şeffaflık ayrışmalarını ele almak gerekir."

Çalışmalarında piyano, dikiş makinası, makyaj masası, çamaşır asacağı, süpürge ve ayna gibi objeleri tellerle hazırlayan Sözeri, "Bütün bu objeler, hepimizin gündelik hayatında alıştığı hayata ait olan nesneler. Bu nesneleri biraz daha kişileri yabancılaştırarak, farklı ifadelerle yaklaşmak ve bunun üzerinden üstü örtük anlamlar taşıyan ifadeleri de göstermek istedim. Sanatseverleri, 'Toz' üzerinden düşünmelerini ve buradan kütleselliğe, ayrışmaya, birleşmeye dair ifadelerle düşünmeye davet ediyorum." diye konuştu.

Sergi, 6 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

(AA)

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