"Toz sorununun, kökten çözümü için çalıştık"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Taş ocakları ve taş ocaklarının çıkardığı toz sorununun kısa vadede çözümü, uzun vadede de kökten çözümü noktasında çok ciddi öneriler var. Vatandaşlar bu sorunu yaşarken, biz iliklerimizde hissedemezsek, görevimizin hakkını ve vebalimizin karşılığını vermiş olamayız. Dolayısıyla konuyla yakından ilgilenmeye ve takip etmeye, çözüm ortağı olarak içinde bulunmaya çalıştık." dedi.
Şahin, Cebeci Taşocakları İyileştirme Projesi tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, vatandaşın sorununu hissedip, çalışmalar yapmanın gerekliliğini anlatarak, sorunlara çözüm bulmanın, bulunduğu görevin hakkını yerine getirmek olduğunu söyledi.
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay'ın, gerek Sultangazi'de gerek Sultangazi dışında gerçekleştirilen her toplantıda, sorun olarak, taş ocakları konusunu dile getirdiğini ve sorunların çözümü konusunda, neler yapılabileceğini düşündüklerini dile getiren Şahin, konuşmasına şöyle devam etti:
"Bu sorunu 'ne yapalım ve nasıl çözüm bulalım' diye tartışırken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak, devreye girerek, meseleyi çok ciddi bir şekilde ele aldı. Toplantılar yaptık, Sayın Bakanımız ve Müsteşarımızın iştirakiyle toplantılar gerçekleştirdik. Sonunda konunun hem mevzuat, teknik ve hem de ticari boyutunu ele aldık. Mevzuat boyutu itibariyle bu konuyu çözebilecek ciddi bir değişiklik, Sayın Bakanımızın talimatıyla, bakanlığımız tarafından yapıldı ve dolayısıyla hukuki alt yapısı oluşturuldu. Daha sonra diğer teknik boyutu itibariyle de bir profesör hocamız, bu konunun koordinasyonunu üstlenerek İBB, Bölgesel İnsan Kaynakları Merkezi (BİGEM) ve diğer paydaş şirketlerle bu konuyu konuştu, tartıştı ve sonunda Bakanımızın onay ve talimatıyla, sizin huzurlarınıza takdim edilen proje hazırlanmış oldu."
Şahin, projenin güzel olacağını ifade edip, projede emeği geçenlere tebrik ve teşekkürlerini sunarak, şöyle konuştu:
"Buradaki taş ocakları ve taş ocaklarının çıkardığı toz sorununun kısa vadede çözümü, uzun vadede de kökten çözümü noktasında çok ciddi öneriler var. Vatandaşlar bu sorunu yaşarken, biz iliklerimizde hissedemezsek görevimizin hakkını ve vebalimizin karşılığını vermiş olamayız. Dolayısıyla konuyla yakından ilgilenmeye ve takip etmeye, çözüm ortağı olarak içinde bulunmaya çalıştık."
- "Sorunu yıl sonuna kadar çözeceğiz"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise uzun zamandır Başakşehir'de oturduğunu belirterek, "Sultangazi'nin en büyük sorunu olan taş ocağı problemini, 1997'den itibaren yakinen gören ve yaşayan birisiyiz. Buradan toz bulutları kalktığı zaman 'ne yapabiliriz' diye Büyükşehir olarak hep beraberce çalıştık." ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın, en başından beri kendilerine desteğini esirgemediğini dile getiren Uysal, şunları kaydetti:
"Toz ve gürültü problemini çözmek adına önemli bir kamulaştırma meselesi var ve onları hallediyoruz. Yerleşim birimiyle araya, 40 metrelik devasa bir set oluşturuyoruz. Bu set, topraktan toz bulutlarının aşamayacağı şekilde bir set oluşturması, aynı zamanda üzerinin ağaçlandırılmasıdır. Yine toz bulutlarının kalkmaması adına da aşağıdaki tedbirlerin alınmasıdır. Araçlara yükleme yapılırken iş makineleriyle değil de banklar üzerinden yüklemelerin yapılmasıdır. Toz bulutunu azaltmaya yönelik bütün tedbirlerin alınması gerekiyordu, bunların hepsini yapıyoruz. Geriye araçların verdiği sıkıntı kalıyor bu konuda da araçlar, hiçbir şekilde Sultangazi'nin içerisine girmeden nasıl gelip-gidebilir? konusunu düşündük ve projelendirmesini yaptık. Yaklaşık 12 kilometre uzunluğunda bir ara yol yapıyoruz."
Uysal, yapılacak yolun ağaçlandırılacağı ve sesin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınacağı bilgisini paylaşarak, "Bu yol için 760 milyon Türk Lirası yatırım yapmamız gerekiyor ve Büyükşehir olarak bunu üstlendik. İnşallah Temmuz ayı itibariyle başlayacağız ve hem yeni yol yapmayı hem de toz bulutunun geçişini engelleyecek olan tepenin oluşturulmasını, yeşillendirilmesini yıl sonuna kadar çözmüş olacağız." diye konuştu.
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