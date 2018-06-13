"Toz sorununun, kökten çözümü için çalıştık"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Taş ocakları ve taş ocaklarının çıkardığı toz sorununun kısa vadede çözümü, uzun vadede de kökten çözümü noktasında çok ciddi öneriler var. Vatandaşlar bu sorunu yaşarken, biz iliklerimizde hissedemezsek, görevimizin hakkını ve vebalimizin karşılığını vermiş olamayız. Dolayısıyla konuyla yakından ilgilenmeye ve takip etmeye, çözüm ortağı olarak içinde bulunmaya çalıştık." dedi.

Şahin, Cebeci Taşocakları İyileştirme Projesi tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, vatandaşın sorununu hissedip, çalışmalar yapmanın gerekliliğini anlatarak, sorunlara çözüm bulmanın, bulunduğu görevin hakkını yerine getirmek olduğunu söyledi.

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay'ın, gerek Sultangazi'de gerek Sultangazi dışında gerçekleştirilen her toplantıda, sorun olarak, taş ocakları konusunu dile getirdiğini ve sorunların çözümü konusunda, neler yapılabileceğini düşündüklerini dile getiren Şahin, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu sorunu 'ne yapalım ve nasıl çözüm bulalım' diye tartışırken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak, devreye girerek, meseleyi çok ciddi bir şekilde ele aldı. Toplantılar yaptık, Sayın Bakanımız ve Müsteşarımızın iştirakiyle toplantılar gerçekleştirdik. Sonunda konunun hem mevzuat, teknik ve hem de ticari boyutunu ele aldık. Mevzuat boyutu itibariyle bu konuyu çözebilecek ciddi bir değişiklik, Sayın Bakanımızın talimatıyla, bakanlığımız tarafından yapıldı ve dolayısıyla hukuki alt yapısı oluşturuldu. Daha sonra diğer teknik boyutu itibariyle de bir profesör hocamız, bu konunun koordinasyonunu üstlenerek İBB, Bölgesel İnsan Kaynakları Merkezi (BİGEM) ve diğer paydaş şirketlerle bu konuyu konuştu, tartıştı ve sonunda Bakanımızın onay ve talimatıyla, sizin huzurlarınıza takdim edilen proje hazırlanmış oldu."