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TPFD'den ALS-MNH Derneğine destek çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 19:22 | Son Güncelleme

TPFD'den ALS-MNH Derneğine destek çağrısı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), "Hatırla, Destek Ol" parolasıyla, ALS-MNH Derneğine destek çağrısında bulundu.

TPFD'den yapılan açıklamada, "Türkiye'de 10 bine yakın ALS hastasının ihtiyaçlarının karşılanması ve sıkıntılarının giderilmesi adına, herkesi ALS yazıp 2576'ya mesaj atmaya ya da ALS-MNH Derneğine bağış yapmaya davet ediyoruz." denildi.

ALS hastalığı için farkındalık oluşturmak adına futbolcular başta olmak üzere tüm spor camiasının desteğinin beklendiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
ALS-MNH Derneği futbol TPFD Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği

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