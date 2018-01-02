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TPLink Neffos X1 Lite n11.com'da satışta

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 15:06 | Son Güncelleme 17 dakika önce

İSTANBUL (AA) - E-ticaret platformu n11.com, TP-Link X1 serisinin uygun fiyatlı yeni üyesi Neffos X1 Lite modelini satışa açtı.

Şirketin açıklamasına göre, simetrik tasarımıyla dikkat çeken, kullanıcıların mesaj gönderebilmesi ya da hareket halindeyken fotoğraf çekebilmesi için tek elle tutulabilecek çift eğimli arka kapağa sahip cihaz, 720p çözünürlüklü 5 inç ekran taşıyor.

Altın ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip TP-Link Neffos X1 Lite n11.com'da 845 TL'den satışa sunuldu. 2 GB RAM'e sahip telefon, Android 7.0 yüklü haliyle satışta.

(AA)

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