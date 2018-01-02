TPLink Neffos X1 Lite n11.com'da satışta

İSTANBUL (AA) - E-ticaret platformu n11.com, TP-Link X1 serisinin uygun fiyatlı yeni üyesi Neffos X1 Lite modelini satışa açtı.
Şirketin açıklamasına göre, simetrik tasarımıyla dikkat çeken, kullanıcıların mesaj gönderebilmesi ya da hareket halindeyken fotoğraf çekebilmesi için tek elle tutulabilecek çift eğimli arka kapağa sahip cihaz, 720p çözünürlüklü 5 inç ekran taşıyor.
Altın ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip TP-Link Neffos X1 Lite n11.com'da 845 TL'den satışa sunuldu. 2 GB RAM'e sahip telefon, Android 7.0 yüklü haliyle satışta.
(AA)
Son dakika: Mahkeme karar verdi! Demirtaş, Erdoğan'a tazminat ödeyecek
Son dakika! İran'ın dini lideri Hamaney: Düşmanlarımız ülkede karışıklık çıkardı
Denizli'de yaşlı kadına eski damattan 80 bin TL borç kaldı
Sıra dışı kaçakçılık yöntemleri
İran'daki eylemlerde Bozkurt işaretleri
Dışişleri'nden son dakika İran açıklaması: Haberlerden endişe duyulmaktadır
Kocasını bıçakladı ifadesi şaşırttı
Derin dekolteli elbise, iç çamaşırlı poz derken...
YSK'dan İYİ Parti'ye ret
Okuyucu Yorumları 0 yorum