Trablus'ta güvenliği tesis etme çalışmaları

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'ta güvenliğin sağlanması için ordu ve emniyet teşkilatının katıldığı ortak bir güvenlik planı hazırlandığını duyurdu.
Libya Yüksek Seçim Kurulunu hedef alan saldırının ardından UMH, Trablus'taki güvenlik zaafiyetini ortadan kaldırmak için harekete geçti.
UMH'ye bağlı İçişleri Bakanlığının Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamaya göre, Trablus'ta, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın talimatı doğrultusunda, İçişleri Bakanı Abdusselam Aşur, Genelkurmay Başkanı Abdurrahman et-Tavil, Cumhuriyet Muhafızları Komutanı Necmi en-Naku, İstihbarat Başkanı Abdulkadir et-Tihami ve emniyet yetkililerinin katıldığı bir toplantı düzenlendi.
Güvenlikle ilgili düzenlemelerin ele alındığı toplantıda, ordu ve emniyet teşkilatıyla ortaklaşa gerçekleştirilecek bir güvenlik planının benimsendiği kaydedildi. Toplantıda ayrıca, hazırlanan planın uygulamaya konulması ve Trablus'ta güvenliğin tesis edilmesi için çalışmanın gerekliliği üzerinde duruldu. Açıklamada, söz konusu planla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.
Libya'da 2 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu binasını hedef alan saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi yaralanmıştı. Kurul, söz konusu saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlendiğini açıklamıştı.
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