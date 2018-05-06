HABER

Trablus'ta güvenliği tesis etme çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 00:14 | Son Güncelleme

Libya'daki UMH, başkent Trablus'ta güvenliği sağlamak için bir güvenlik planı hazırlandığını duyurdu

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'ta güvenliğin sağlanması için ordu ve emniyet teşkilatının katıldığı ortak bir güvenlik planı hazırlandığını duyurdu.

Libya Yüksek Seçim Kurulunu hedef alan saldırının ardından UMH, Trablus'taki güvenlik zaafiyetini ortadan kaldırmak için harekete geçti.

UMH'ye bağlı İçişleri Bakanlığının Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamaya göre, Trablus'ta, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın talimatı doğrultusunda, İçişleri Bakanı Abdusselam Aşur, Genelkurmay Başkanı Abdurrahman et-Tavil, Cumhuriyet Muhafızları Komutanı Necmi en-Naku, İstihbarat Başkanı Abdulkadir et-Tihami ve emniyet yetkililerinin katıldığı bir toplantı düzenlendi.

Güvenlikle ilgili düzenlemelerin ele alındığı toplantıda, ordu ve emniyet teşkilatıyla ortaklaşa gerçekleştirilecek bir güvenlik planının benimsendiği kaydedildi. Toplantıda ayrıca, hazırlanan planın uygulamaya konulması ve Trablus'ta güvenliğin tesis edilmesi için çalışmanın gerekliliği üzerinde duruldu. Açıklamada, söz konusu planla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Libya'da 2 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu binasını hedef alan saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi yaralanmıştı. Kurul, söz konusu saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlendiğini açıklamıştı.

TSK duyurdu: İkisi lider kadrodan 14 terörist...TSK duyurdu: İkisi lider kadrodan 14 terörist...
Metin Külünk'ün açıklaması ortalığı karıştıracakMetin Külünk'ün açıklaması ortalığı karıştıracak
Muharrem İnce'nin taraftarları paylaştı! Salondan ilk fotoğrafMuharrem İnce'nin taraftarları paylaştı! Salondan ilk fotoğraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Libya Trablus Yüksek Seçim Kurulu

En Çok Okunan Haberler

Alişan'ın kına gecesinde neler yaşandı?

Alişan'ın kına gecesinde neler yaşandı?

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Rusya'da neler oluyor? Binlerce kişi sokaklarda!

Rusya'da neler oluyor? Binlerce kişi sokaklarda!

Bahçeli'den Meral Akşener'e: Kadınsın diye bir şey demiyorum

Bahçeli'den Meral Akşener'e: Kadınsın diye bir şey demiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Uçakta yangın paniği: Yolcular tahliye edildi!

Uçakta yangın paniği: Yolcular tahliye edildi!

Böyle Hıdrellez dileği görülmedi: Fatma boşansın Can'la evlensin (Can)

Böyle Hıdrellez dileği görülmedi: Fatma boşansın Can'la evlensin (Can)

Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu, Abdullah Gül törene gelmedi

Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu, Abdullah Gül törene gelmedi

Edirne'de hıdrellez coşkusu! Kakava ateşi yakıldı!

Edirne'de hıdrellez coşkusu! Kakava ateşi yakıldı!

Yangına giden itfaiye kaza yaptı: 2 şehit!

Yangına giden itfaiye kaza yaptı: 2 şehit!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.