Sinema sanatçısı Selda Alkor, Trabzon 3. Kadın Dayanışma Festivali kapsamında sinemaseverlerle buluştu.
Selda Alkor, Trabzon Mimarlar Odası Konferans Salonu'ndaki söyleşide, Trabzon'da bulunmaktan ve kadına, çocuğa, doğaya, hayvana karşı şiddete dikkati çekmek için organize edilen festivalde yer almaktan dolayı memnun olduğunu belirterek, festival komitesini kutladı.
Sinemaya başlama serüvenini sinemaseverler ile paylaşan Alkor, 100'ün üzerinde sinema filminde rol aldığını ifade etti.
Alkor, son olarak 1924'te Mübadele Antlaşması çerçevesinde teyzesi ve ninesi ile Selanik'ten ayrılıp, İzmir'in Karaburun ilçesine gelmek zorunda kalan Cemil'in hikayesinin anlatıldığı "İki Yaka Yarım Aşk" adlı kısa metrajlı sinema filminde rol aldığını dile getirdi.
İlk kez kısa metrajlı filmde rol aldığına işaret eden Alkor, filmin çekim süreci ile ilgili bilgi verip mübadele konusundaki görüşlerini katılımcılarla paylaştı.
Filmin proje danışmanı da olan sinema yönetmeni Orhan Tekeoğlu da eşi Nurdan Tümbek Tekeoğlu'nun senaryosunu yazıp yönettiği filmin ortaya çıkış serüvenine ilişkin bilgi sundu.
Konuşmaların ardından filmin gösterimi yapıldı.
Bugün başlayan festival çerçevesinde 15 Nisan Pazar gününe kadar panel ve söyleşiler düzenlenecek.
- Sinema sanatçısı Selda Alkor, festival kapsamında sinemaseverlerle bir araya geldi
Rusya'dan çok ağır suçlamalar: ABD, İngiltere ve Fransa'nın tek amacı Esad'ı devirmek
OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı
Kartal ve Kadıköy hattındaki minibüs kahyalarından akılalmaz vurgun
Ünlü sporcular herkesin içinde öpüştü!
Hollanda'da Suriye kararı
Hurda diye aldı, içinden onlarca altın çıktı!
Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet
Okuyucu Yorumları 0 yorum