Sinema sanatçısı Selda Alkor, Trabzon 3. Kadın Dayanışma Festivali kapsamında sinemaseverlerle buluştu.

Selda Alkor, Trabzon Mimarlar Odası Konferans Salonu'ndaki söyleşide, Trabzon'da bulunmaktan ve kadına, çocuğa, doğaya, hayvana karşı şiddete dikkati çekmek için organize edilen festivalde yer almaktan dolayı memnun olduğunu belirterek, festival komitesini kutladı.

Sinemaya başlama serüvenini sinemaseverler ile paylaşan Alkor, 100'ün üzerinde sinema filminde rol aldığını ifade etti.

Alkor, son olarak 1924'te Mübadele Antlaşması çerçevesinde teyzesi ve ninesi ile Selanik'ten ayrılıp, İzmir'in Karaburun ilçesine gelmek zorunda kalan Cemil'in hikayesinin anlatıldığı "İki Yaka Yarım Aşk" adlı kısa metrajlı sinema filminde rol aldığını dile getirdi.

İlk kez kısa metrajlı filmde rol aldığına işaret eden Alkor, filmin çekim süreci ile ilgili bilgi verip mübadele konusundaki görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

Filmin proje danışmanı da olan sinema yönetmeni Orhan Tekeoğlu da eşi Nurdan Tümbek Tekeoğlu'nun senaryosunu yazıp yönettiği filmin ortaya çıkış serüvenine ilişkin bilgi sundu.

Konuşmaların ardından filmin gösterimi yapıldı.

Bugün başlayan festival çerçevesinde 15 Nisan Pazar gününe kadar panel ve söyleşiler düzenlenecek.