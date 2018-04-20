HABER

Trabzon 5. Kitap Fuarı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 15:57 | Son Güncelleme

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ve bu yıl 5’incisi düzenlenen Trabzon Kitap Fuarı başladı.

Trabzon 5. Kitap Fuarı başladı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ve bu yıl 5’incisi düzenlenen Trabzon Kitap Fuarı başladı. 130 yayınevi ve 130 yazarın katıldığı fuar, 29 Nisan akşamına kadar devam edecek.
Varlıbaş Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilen fuarın açılışına Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Devlet eski Bakanı Faruk Nafiz Özak, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ve Varlıbaş Yatırımcı Temsilcisi Serpil Saka’nın yanı sıra çok sayıda sanatçı, yazar, kamu kurumları ve STK’ların yetkilileri ile vatandaşlar Kitap Fuarı’nın açılışında hazır bulundu.
Burada katılımcılara seslenen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon’un kültür ve sanat yönü çok güçlü bir kent olduğuna dikkat çekti. Bu tür önemli etkinlikler düzenlemeye özel önem verdiklerini kaydeden Gümrükçüoğlu, “4 bin yıllık tarihi ile kültür, sanat, spor ve tarih şehri olan Trabzon’umuz bu tür etkinliklerle kimliğini ortaya koymaktadır. Buraya yoğun katılım gösteren kitap sevdalısı hemşehrilerimden sanatçılarımıza kadar herkese teşekkür ediyorum. 5 yıldır devam gerçekleştirdiğimiz Kitap Fuarına her yıl bir öncekinden daha da yoğun katılım oluyor. Burada kitap kokusu, burada kitap sevgisi var. Genç yavrularımız başta olmak üzere herkesin bu kitap şöleninden bolca faydalanmasını temenni ediyorum” dedi.
Trabzon Valisi Yücel Yavuz da Trabzon’un sanat yönüne dikkat çekti. Trabzon’da bugün 10 ayrı etkinlik olduğunu belirten Yavuz, “Hepsi kültür sanat etkinliği. Trabzon Kitap Fuarı bugün başladı. Ayrıca Trabzon Uluslararası Edebiyat Festivali de şehrimizde devam ediyor. Bu tür önemli etkinliklere katkı sağlamak hepimizin görevidir. Bu önemli etkinlikleri düzenleyen, katkı sağlayan, katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Trabzon Kitap Fuarının açılışında hazır bulunan Kazakistan Kültür Ateşesi ve TÜRKSOY Kazakistan Edebi İlişkiler Sorumlusu Malik Otarbayev, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’na kitap hediye etti.
Yapılan konuşmaların ardından Trabzon Kitap Fuarı’nın startı verildi. Yerel ve ulusal bazda tanınmış pek çok yazarın söyleşi ve imza programı yapacağı fuar 29 Nisan akşamına kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.

Trabzon 5. Kitap Fuarı başladı

Trabzon 5. Kitap Fuarı başladı

THY'den yolculara erken seçim müjdesiTHY'den yolculara erken seçim müjdesi
Muhalefet kısa sürede uzlaşıp ittifak kuramaz! Muhalefet kısa sürede uzlaşıp ittifak kuramaz!
Erken seçim kararı sonrası flaş açıklama: Aday olmayacağımErken seçim kararı sonrası flaş açıklama: Aday olmayacağım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Esra Ersoy, çıplak videodan sonra konuştu

Esra Ersoy, çıplak videodan sonra konuştu

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Amedsporlu futbolcuların fotoğrafını çektiler, başlarına gelmeyen kalmadı

Amedsporlu futbolcuların fotoğrafını çektiler, başlarına gelmeyen kalmadı

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı için adaylık kararını Cumartesi günü verecek iddiası!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı için adaylık kararını Cumartesi günü verecek iddiası!

Didem Engin kimdir? Didem Engin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı!

Didem Engin kimdir? Didem Engin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı!

Abdullah Ağar paylaştı! PKK operasyonunda ele geçirildi

Abdullah Ağar paylaştı! PKK operasyonunda ele geçirildi

Dijital dönüşümün katma değeri: 10 yılda 23,8 trilyon dolar!

Dijital dönüşümün katma değeri: 10 yılda 23,8 trilyon dolar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.