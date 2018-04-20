Trabzon 5. Kitap Fuarı başladı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ve bu yıl 5’incisi düzenlenen Trabzon Kitap Fuarı başladı. 130 yayınevi ve 130 yazarın katıldığı fuar, 29 Nisan akşamına kadar devam edecek.

Varlıbaş Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilen fuarın açılışına Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Devlet eski Bakanı Faruk Nafiz Özak, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ve Varlıbaş Yatırımcı Temsilcisi Serpil Saka’nın yanı sıra çok sayıda sanatçı, yazar, kamu kurumları ve STK’ların yetkilileri ile vatandaşlar Kitap Fuarı’nın açılışında hazır bulundu.

Burada katılımcılara seslenen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon’un kültür ve sanat yönü çok güçlü bir kent olduğuna dikkat çekti. Bu tür önemli etkinlikler düzenlemeye özel önem verdiklerini kaydeden Gümrükçüoğlu, “4 bin yıllık tarihi ile kültür, sanat, spor ve tarih şehri olan Trabzon’umuz bu tür etkinliklerle kimliğini ortaya koymaktadır. Buraya yoğun katılım gösteren kitap sevdalısı hemşehrilerimden sanatçılarımıza kadar herkese teşekkür ediyorum. 5 yıldır devam gerçekleştirdiğimiz Kitap Fuarına her yıl bir öncekinden daha da yoğun katılım oluyor. Burada kitap kokusu, burada kitap sevgisi var. Genç yavrularımız başta olmak üzere herkesin bu kitap şöleninden bolca faydalanmasını temenni ediyorum” dedi.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz da Trabzon’un sanat yönüne dikkat çekti. Trabzon’da bugün 10 ayrı etkinlik olduğunu belirten Yavuz, “Hepsi kültür sanat etkinliği. Trabzon Kitap Fuarı bugün başladı. Ayrıca Trabzon Uluslararası Edebiyat Festivali de şehrimizde devam ediyor. Bu tür önemli etkinliklere katkı sağlamak hepimizin görevidir. Bu önemli etkinlikleri düzenleyen, katkı sağlayan, katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Trabzon Kitap Fuarının açılışında hazır bulunan Kazakistan Kültür Ateşesi ve TÜRKSOY Kazakistan Edebi İlişkiler Sorumlusu Malik Otarbayev, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’na kitap hediye etti.

Yapılan konuşmaların ardından Trabzon Kitap Fuarı’nın startı verildi. Yerel ve ulusal bazda tanınmış pek çok yazarın söyleşi ve imza programı yapacağı fuar 29 Nisan akşamına kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.