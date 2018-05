Trabzon Arap gazeteci ve sosyal medya ünlülerine tanıtıldı

Hacısalihoğlu, Trabzon'un tarih boyunca ticaret merkezi olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Trabzon'un doğal güzellikleri de dünya çapında tanınıyor. Dünyada elbette çok güzel yerler var ama bizim bölgemizin de farklı bir güzelliği var. Bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'de cennet, 'altından ırmaklar akan yeşil vadiler' olarak tanımlanmaktadır. Biz de esprili bir dille diyoruz ki 'Trabzon'a gelip burada bir hafta kalan cennette acemilik çekmez'. Onun için sizleri adeta cennet köşesi olan Trabzon'a, Doğu Karadeniz'e bekliyoruz. Her zaman size kapımız açıktır."

- "Bu illerimizin her köşesinde farklı güzellikler var"

Turist olarak gelen birçok Körfez ülkesi vatandaşının Trabzon'da ve bölgede daire ve arazi alarak yatırım yapmaya başladığına dikkati çeken Hacısalihoğlu, şunları söyledi:

"Bazıları ticari faaliyetlere de başladı. Körfez ülkelerine uçuş mesafesi olarak en yakın doğal güzellikler Trabzon'da. 3-3,5 saatlik uçuş mesafesinde bulunan Trabzon'un tanıtımında sizlere de büyük görev düşüyor. Sadece Trabzon'u değil, Doğu Karadeniz'in 6 ilini birden tanıtıyoruz. Bu illerimizin her köşesinde farklı güzellikler var. Trabzon'a gelen bir aile, bir hafta süreyle çok farklı yerleri gezerek buraları da görebilir. Kültürümüz birbirine çok yakın. Başka ülkelere gidince yeme içme konusunda helal gıda ararız. Burada her şey helal. Vatandaşlarınız çekinmeden her şeyi yiyebilir. Bölgemizde yeme içmede rahatlık var."

Hacısalihoğlu, Trabzon TSO'nun faaliyetlerine ilişkin de heyet üyelerine bilgi vererek "Gelecek süreçte iş adamları toplantılarını yapmayı planlıyoruz. Geleceğe dönük sürdürülebilir bir ilişki kurmak istiyoruz. İş adamlarının ortaklaşa yapacağı her türlü girişimde yardımcı olacağımızı da belirtmek istiyorum." dedi.

Heyet üyeleri, ziyaretin ardından Trabzon TSO binasının giriş katında yer alan Özel İpekyolu Müzesi'ni gezdi.