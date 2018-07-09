'Trabzon Botanik' hizmete açıldı

Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı ve Çamoba Mahallesi'ndeki 103 bin metrekarelik alanda oluşturulan ve 194 çeşit bin 600 ağaç ve 36 çeşit 9 bin 404 çalı türü olmak üzere toplam 11 bin 4 bitki dikilen Trabzon Botanik’in tanıtımı için 14 Temmuz'a kadar sürecek tanıtım günleri etkinliği düzenlendi. Trabzon Botanik’in halka tanıtılması ve kent sakinlerinin görüşlerinin toplanarak son çalışmaların şekillendirilmesi amaçlanan etkinlikte konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, projeye uzun zamandır emek verip, gece-gündüz çalıştıklarını söyledi. Trabzon Botanik’in resmi açılışının Ağustos ayının sonunda yapılacağını aktaran Gümrükçüoğlu, "Biz burada epey zamandır gece gündüz çalışmaktayız. Çalışmalarımızı görenler 'Neden burayı tanıtmıyorsunuz?' diyip dururlardı. Bizde resmi açılıştan önce bu tanıtım günleri ile bu önemli eseri tüm dünyaya tanıtmak istedik. Burada 10 binin üzerinde ağaç dikildi. Hedefimiz 10 binin üzerinde ağaç türlerini barındırmak. Botanik çok uzun bir süreç, bütün şehri, bütün ülkeyi tanıtıyor. İşte 150 yıllık tarihi olan Batum Botanik bütün Gürcistan’ı tanıtıyor. Trabzon Botanik de bütün ülkemizin, bölgemizin ve şehrimizin çok önemli bir markası olacak" dedi.

11 BİNİN ÜZERİNDE BİTKİ DİKİLDİ

Proje kapsamında alana 11 bini aşkın çeşitli türlerde bitki dikimi yapıldığını da hatırlatan Başkan Gümrükçüoğlu “Trabzon Botanik’te ilk etapta, 194 çeşit 1600 adet ağaç ve 36 çeşit 9404 adet çalı olmak üzere 11.004 bitki dikilmiştir. Trabzon Botanik geleceğe mirastır. Bu alanda bölgemizin ürünü 21 çeşit fındığın açık alanda sergileneceği Fındık Müzesi, Trabzon Botanik Kütüphanesi, bölgenin meyve mirasına sahip çıkmak amacıyla oluşturulan kaybolmaya yüz tutmuş yöresel meyve türlerinin sergilendiği alanlar, tıbbı ve aromatik bitki bahçeleri mevcuttur. Trabzon Botanik; gezinti ve yaşam alanı olmasının yanı sıra, araştırma, eğitim ve öğretim merkezidir. Her yaş ve meslekten bireyleri bitki ve çevre konusunda bilgilendirmeyi amaçlar. Tohum ve gen merkezi olarak da önemli bir yeri vardır. Nesli tükenmekte olan türlerin araştırılmasına ve korunmasına imkân temin eder. Endemik bitki türlerinin insanlara tanıtılmasına katkı sağlar. Alanda doğal mikro klima ortamları mevcuttur. Trabzon Botanik ve Doğal Yaşam Alanı kent merkezine 2,5 km, sahile 3,5 km uzaklıktadır. Bu kapsamda katkı ve emek veren herkese şehrimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Sadece Trabzon’umuzun değil, bütün Karadeniz’imizin yeni turizm ve yaşan alanı, Trabzon Botanik insanlığa hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

'BU ESER KONUŞACAKTIR'

Trabzon Vali Yardımcısı Nusret Şahin de hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, "Benim konuşmamdan ziyade bu eser konuşacaktır. Trabzon'a bu eseri kazandıran Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadesinde bulundu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, 'Trabzon Botanik'i gezerek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

