"Trabzon Botanik"in tanıtımı yapıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesince yapımı süren "Trabzon Botanik" için düzenlenen tanıtım günlerinin açılışı yapıldı.
Ortahisar ilçesine bağlı Çamoba Mahallesi'ndeki 103 bin metrekarelik alanda oluşturulan ve 194 çeşit bin 600 ağaç ve 36 çeşit 9 bin 404 çalı türü olmak üzere toplam 11 bin 4 bitki dikilen Trabzon Botanik'in kamu ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlara tanıtımı için 14 Temmuz'a kadar sürecek tanıtım günleri düzenlendi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, burada yaptığı konuşmada, Trabzon Botanik'e uzun zamandır emek vererek gece gündüz çalıştıklarını söyledi.
Trabzon Botanik'in yapım çalışmalarının devam ettiğini belirten Gümrükçüoğlu, "Trabzon Botanik'i herkese tanıtalım istedik. Resmi açılışı ise ağustos ayında yapılacak. Bu kapsamda ekibimiz 2 ay daha çalışmalarına devam edecek." dedi.
Gümrükçüoğlu, botaniğin oluşmasının uzun bir süreç olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Batum Botanik, dünyaca ünlü. 150 yıllık bir geçmişi var. Botanik böyle bir heves, serüven ve sevda. Dünyanın çeşitli yerlerindeki botaniklerde çok büyük emek var. Şu anda 10 binin üzerinde ağaç dikimi yapıldı ama bizim asıl hedefimiz 10 binin üzerinde çeşitlerin olabileceği botaniğe ulaşmak."
Öte yandan Gümrükçüoğlu, Tekirdağ'da yaşanan tren kazasında yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Vali Yardımcısı Nusret Şahin ise Trabzon'a güzel bir eserin kazandırılmasından dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, Trabzon Botanik'i gezerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Tanıtım günlerinin açılışına, Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Avtandil Mikatsadze'nin yanı sıra kurum ve kuruluşların müdürleri de katıldı.
Trabzon Botanik'te, kaskatlı havuzlar, yürüyüş yolları, gölet, teraslar, amfi basamakları, çim amfi, pergola, hayal evi, çocuk oyun alanları, kır kahvesi, herbaryum, Trabzon evi, çocuk oyun evi, Trabzon tanıtıcı figürleri ve logolar yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi yeni kararname yayımlanacak
Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş tren kazası çağrısı: Erteleyin
Yol kenarına çekip, herkesin gözü önünde külodunu indirdi ve...
Son dakika! OHAL kapsamında yeni bir kararname daha: KHK ile Nükleer Düzenleme Kurumu oluşturuldu
Günlerdir kurtarılmayı bekleyen çocuklardan iyi haber geldi
Son dakika! Atatürk Havalimanı'na saldırı davasında istenen cezalar belli oldu
'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!
Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi
Tren kazası sonrası sosyal medyada yardım çığlığı!
Çorlu'da en acı bekleyiş!
Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum