"Trabzon Botanik"te fındık müzesi kurulacak

Trabzon Büyükşehir Belediyesince Ortahisar ilçesine bağlı Çamoba Mahallesi'ndeki 103 dönümlük arazide oluşturulan "Trabzon Botanik"te, 21 çeşit fındığın sergileneceği fındık müzesi kurulacak.
Kent turizmine önemli oranda katkı sağlaması hedeflenen Trabzon Botanik'in içerisinde, 7 atölye binası, oyun evi, restoran, kurutulmuş bitkilerin sergilendiği herbalyum, Trabzon evi, ile hayal evi bulunuyor.
Büyük oranda tamamlanma aşamasına gelen Trabzon Botanik'te incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kente böylesi bir eser daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Gümrükçüoğlu, Trabzon Botanik'e ilk etapta 194 çeşit bin 600 ağaç ve 36 çeşit 9 bin 404 çalı türü olmak üzere toplam 11 bin 4 bitki dikildiğini belirterek, şöyle devam etti:
"Trabzon Botanik şehir için çok önemlidir. Trabzon Botanik içerisinde yürüyüş yolları, göletler, teraslar, amfi basamakları, çim amfi, hayal evi, çocuk oyun alanı, kır kahvesi ve Trabzon'u tanıtıcı figürler inşa edilmiştir. Trabzon Botanik'te nesli tükenmekte olan ağaç türlerinin araştırılması ve korunmasına olanak sağlanmasının yanı sıra endemik bitki türlerinin ve 21 çeşit fındığın sergileneceği fındık müzesi, bitki kütüphanesi oluşturulacak."
Gümrükçüoğlu, 103 dönüme kurulan Trabzon Botanik'in bulunduğu alanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Milli Emlak Müdürlüğünden Trabzon Belediyesine 22 Mart 2013'te ön tahsisi, 11 Kasım 2016'da kesin tahsisinin yapıldığını kaydederek, "Trabzon Botanik'in yapım ihalesi 31 Ekim 2014'te gerçekleştirilmiş ve toplam 8 milyon 845 bin 500 liraya mal olmuştur. Bu eserin Trabzon'a kazandırılmasından ötürü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.
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