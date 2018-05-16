Trabzon Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Trabzon Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesinin imzalandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ Genel Müdürlüğü ile Hizmet-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesinin imza törenine Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da katıldı.

Arslan, kamu hizmetinin çok değerli ve çok kutsal olduğunu belirterek, "Sayın Başkanımız göreve geldiği zaman 3 yıllık sözleşme imzalamıştık. 3 yıl sonra masaya oturduğumuz zaman işçilerin yevmiyeleri 64 liraydı. Bugün beşinci dönem toplu iş sözleşmesini imzalıyoruz. Geldiğimiz rakamlar Türkiye ortalamasının altında rakamlar değildir." ifadelerini kullandı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu da toplu iş sözleşmesinin geçerlilik süresinin iki yıl olduğunu kaydetti.

Bugün itibarıyla Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde 392 çalışma arkadaşının bulunduğunu belirten Gümrükçüoğlu, toplu sözleşmeyle yıllık yüzde 12,5 artış yapıldığını bildirdi.

Konuşmaların ardından Arslan, Gümrükçüoğlu ve diğer ilgililerce, beşinci dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı.

