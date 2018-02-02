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Trabzon Büyükşehir Belediyespor'un sezon açılışı

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 18:51 | Son Güncelleme

- Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Dairesi Başkanı Çebi: "Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmak için spora yönlendirmek zorundayız"

Trabzon Büyükşehir Belediyespor'un sezon açılışı

Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Dairesi Başkanı Selçuk Çebi, gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak için spora yönlendirmek zorunda olduklarını söyledi.

Çebi, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'un 2018 sezon açılışı dolayısıyla Trabzon 19 Mayıs Spor Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Trabzon Belediyespor Kulübünde yetiştiğini anımsatarak, spor hayatına ilişkin çeşitli bilgileri paylaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun spora ve sporcuya destek verdiğini belirten Çebi, bu anlamda hem geçmişte hem de günümüzde destek sağlayan herkese teşekkür etti.

Çebi, 25 sene önce törendeki genç sporcuların yerinde kendisinin olduğunu vurgulayarak, "Aynı duyguları ve heyecanı sizlerle beraber bir kez daha yaşıyorum. Yıllarca bu bayrak altında mücadele ettim. Hem Trabzon'umu hem ülkemi hem de ailemi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmak için spora yönlendirmek zorundayız. Bunun için de önemli projeleri hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu, spora ve sporcuya verdikleri desteği artırarak sürdüreceklerini söyledi.

Çocuklarını spora yönlendiren ailelere teşekkür eden Gümrükçüoğlu, "Birlik ve beraberlik içerisinde geleceğin sporcularını hep birlikte yetiştireceğiz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Nihat Demir ise gerek tesis gerekse spor malzemesi anlamında her geçen gün ilerleme kaydettiklerine dikkati çekerek, 10 branşta 538'i lisanslı olmak üzere yaklaşık 965 sporcuları bulunduğunu kaydetti.

Vali Yardımcısı Nusret Şahin, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, sporcular ve antrenörlerin katıldığı tören, gösterilerin ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

(AA)

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