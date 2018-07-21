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Trabzon'da fuhuş ihbarını alan polisler düğmeye bastı! 15 kadın gözaltına alındı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 19:05 | Son Güncelleme

Trabzon'da, polisin düzenlediği operasyonda fuhuş yaptıkları ileri sürülen 15 kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadınların fuhuş yapmak için restoran ve bazı otelleri kamuflaj olarak kullandığı belirtildi.

Trabzon'da fuhuş ihbarını alan polisler düğmeye bastı! 15 kadın gözaltına alındı!

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı otel ve iş yerlerinde fuhuş yapıldığı yönünde aldığı ihbar üzerine harekete geçti.

15 KADIN GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde bazı otel ve restoranlara baskın düzeledi. Operasyonlarda, fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 15 Türk vatandaşı kadın gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği belirtildi. (DHA)

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