Trabzon'da fuhuş ihbarını alan polisler düğmeye bastı! 15 kadın gözaltına alındı!

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı otel ve iş yerlerinde fuhuş yapıldığı yönünde aldığı ihbar üzerine harekete geçti.
Ekipler, Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde bazı otel ve restoranlara baskın düzeledi. Operasyonlarda, fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 15 Türk vatandaşı kadın gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği belirtildi. (DHA)
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