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Trabzon Havaalanı'na inen uçağın pistten çıkması

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 01:51 | Son Güncelleme 2 saat önce

- Trabzon Valisi Yavuz: - "İlk etapta yapılması gereken yolcularımızın salimen tahliye edilmesi ve yerlerine ulaştırılmasıydı, bunlar da gerçekleştirildi. Çok şükür bir sorunumuz kalmadı"

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, "İlk etapta yapılması gereken yolcularımızın salimen tahliye edilmesi ve yerlerine ulaştırılmasıydı, bunlar da gerçekleştirildi. Çok şükür bir sorunumuz kalmadı" dedi.

Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her türlü tedbirin alındığını belirterek, "Uçağın oradan alınması, diğer iş ve işlemlerle ilgili her türlü tedbirler alındı, bunlar peyderpey yürütülecek." diye konuştu.

İlk etapta yapılması gerekenlerin yapıldığını da vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:

"İlk etapta yapılması gereken yolcularımızın salimen tahliye edilmesi ve yerlerine ulaştırılmasıydı, bunlar da gerçekleştirildi. Çok şükür bir sorunumuz kalmadı. Hastaneye tedbiren başvuranlar var, sayısını tam bilmiyorum ama kayda değer bir rakam değil. Onlarda da herhangi bir sorun olmadığı ifade edildi."

Öte yandan apron sonuna yakın bir bölgede pisten çıkan uçakta soğutma işlemleri devam ediyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

(AA)

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