Trabzon Havaalanı'na inen uçağın pistten çıkması

Trabzon Valiliği, Trabzon Havaalanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkan uçakla ilgili inceleme başlatıldığını bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Ankara-Trabzon seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağı Trabzon Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle pistten çıkmıştır. Uçakta bulunan yolcular ve mürettebatın tamamı uçaktan güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olup herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Konu ile ilgili inceleme başlatılmıştır."
(AA)
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