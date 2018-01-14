İSTANBUL (AA) - Trabzon Havalimanı'na inen uçağın pistten çıkması nedeniyle THY'nin İstanbul-Trabzon seferleri karşılıklı iptal edildi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Havalimanı'nın 08.00'a kadar kapanması ve operasyonların durdurulması nedeniyleTHY'nin TK 2831Trabzon-İstanbul, TK 2836/39 İstanbul-Trabzon-İstanbul ve TK 7438/39 Sabiha Gökçen-Trabzon seferleri iptal edildi.

(AA)