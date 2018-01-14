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Trabzon Havalimanı'na inen uçak pistten çıktı

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 00:15 | Son Güncelleme 4 saat önce

- Trabzon Valisi Yavuz: - "Ankara'dan Trabzon'a gelen uçak iniş yaptıktan sonra pistten dışarıya çıktı" - "Yolcular tahliye edildi, herhangi bir yaralı yok"

Trabzon Havalimanı'na inen uçak pistten çıktı.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'dan Trabzon'a gelen uçağın iniş yaptıktan sonra pistten dışarıya çıktığını söyledi.

Yavuz, yolcuların tahliye edildiğini belirterek "Herhangi bir yaralı yok." dedi.

(AA)

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