Trabzon Havalimanı'na inen uçak pistten çıktı.
Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'dan Trabzon'a gelen uçağın iniş yaptıktan sonra pistten dışarıya çıktığını söyledi.
Yavuz, yolcuların tahliye edildiğini belirterek "Herhangi bir yaralı yok." dedi.
(AA)
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