Trabzon Havalimanı’nda onarım çalışmaları başladı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Trabzon Havalimanı’nın pist, apron ve taksi yolu sahalarının onarımının yapılmasına yönelik çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, Trabzon Havalimanı’nın pist, apron ve taksi yolu sahalarının onarımının yapılmasına yönelik çalışmalar başlatıldığı bildirilerek, “Söz konusu çalışmalar kapsamında; mevcut pist, 4 cm tıraşlanacak, ardından tekrar 4 cm asfalt yeni aşınma tabakası ile kaplanacaktır. Pist Aydınlatma Sistemi, CAT II kategorisine göre yenilenecek ve bir adet 400 m2 büyüklüğünde Regülatör Binası ve 11 Pist başında İstinat duvarı yapılacaktır” denildi.

Açıklamada, çalışmaların havalimanının uçuş trafiğine kapatılmadan belli saatler arasında yapılmasının planlandığı bildirildi. Bu doğrultuda onarımların yapılacağı tarih ve saatlerin belirlenmesine ilişkin çalışmaların devam ettiği aktarıldı.