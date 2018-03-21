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Trabzon Havalimanı'nda onarım çalışmaları başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 22:50 | Son Güncelleme

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı: - "Trabzon Havalimanı'nda, onarım yapılmasına yönelik çalışmalar başlatıldı"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, ocak ayında iniş sırasında bir yolcu uçağının pistten çıktığı Trabzon Havalimanı'nda, onarım yapılmasına yönelik çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Trabzon Havalimanı'nın pist, apron ve taksi yolu sahalarının onarımının yapılmasına yönelik çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu onarım çalışmalarının kapsamına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Mevcut pist 4 santimetre tıraşlanacak, ardından tekrar 4 santimetre asfalt yeni aşınma tabakasıyla kaplanacak. Pist aydınlatma sistemi, 'CAT II' kategorisine göre yenilenecek. 400 metrekare büyüklüğünde regülatör binası ve 11 pist başında istinat duvarı yapılacak."

Onarımın, havalimanı uçuş trafiğine kapatılmadan belli saatler arasında yapılmasının planlandığına işaret edilen açıklamada, bu doğrultuda onarımların yapılacağı tarih ve saatlerin belirlenmesine ilişkin çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Ocak ayında, Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait ''PC8622'' sefer sayılı yolcu uçağı, iniş yaptığı sırada pistten çıkmıştı.

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Pegasus Havayolları trabzon havalimanı ulaştırma denizcilik ve haberleşme bakanlığı

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