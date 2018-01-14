Trabzon Havalimanı'nda son durum! Pegasus'tan ilk açıklama

Son Güncelleme 1 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 15:00 |1 saat önce

Trabzon Havalimanı'na iniş yapan Ankara uçağı pistten çıktı. Pegasus'a ait uçaktaki 162 yolcu tahliye edildi. Uçağın kurtarılması için çalışmalar başlatıldı. Pegasus'tan olayla ilgili ilk açıklama geldi.

Ankara- Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pist başında manevra yaparken, pistten çıkan yolcu uçağı için kurtarma çalışması başlatıldı. Tedbir amacıyla hava trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı yeniden uçuşlara açıldı. Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait 'PC8622' sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, dün saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pist başında manevra yaparken, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. 162 yolcu ile mürettebatın tahliye edildiği uçak, yamaca asılı kaldı. Trabzon Havalimanı, hava trafiğine kapatılırken, uçaklar da Erzurum, Erzincan, Ordu-Giresun ve Samsun havalimanlarına yönlendirildi. İHA'nın haberine göre, Trabzon Havalimanında pistten çıkan Pegasus Havayolları uçağının o inişi, amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI Pistten çıkan uçağın denize doğru yönelmesini önlemek için önlem alındı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uçağın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Havalimanı görevlilerinin vinçlerle geldiği bölgede uçak için kurtarma çalışması yürütülüyor. Havalimanı çevresinde toplananlar da üstgeçitlerin üzerinden uçağın kurtarılma çalışmalarını izliyor, cep telefonları ile görüntü çekiyor.

KURTARMA PLANI HAZIRLANIYOR Trabzon Havalimanında olayla ilgili ’kriz merkezi’ oluşturuldu. Kriz merkezi, pist başında yamaçta kalan uçakla ilgili kurtarma planı hazırlıyor. Pistten çıkan uçağın denize doğru yönelmesini önlemek için tedbir alındı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uçağın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Havalimanı görevlilerinin vinçlerle geldiği bölgede uçak için kurtarma çalışması yürütülüyor Denize kaymaması için halatla sabitlenen uçak için bölgeye ağır tonajlı vinçler çağrıldı. Vinçler yardımıyla uçağın piste çekilerek hangara alınması planlanıyor. Uçakta kalan yolcuların valizleri de tehlikeli olabileceği değerlendirilerek alınamadı. Uçağın piste çekilmesinin ardından yolcu valizleri alınacak. KAZA KIRIM EKİBİ İNCELEME BAŞLATTI Bu sabah bölgeye gelen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kaza Kırım Ekibi inceleme başlattı. Uçak ve havalimanında inceleme yapan ekip kazayla ilgili rapor hazırlayacak. Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan, telefonla aradığı Trabzon Valisi Yücel Yavuz dan bilgi aldı. Vali Yavuz da beraberinde bir ekiple Sahil Güvenlik teknesi ile açıldığı denizden incelemelerde bulundu.

Olaydan sonra tedbir amacıyla hava trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı'nda sabah saatlerinde uçuşlar yeniden başladı. Havalimanı'nda seferler gecikmeli olarak yapılıyor. PEGASUS'TAN AÇIKLAMA Pegasus iniş sırasında pistten çıkan uçağıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklama şöyle: "PC8622 Ankara - Trabzon uçağı hakkında! Pegasus Hava Yolları’na ait PC8622 nolu Boeing 737-800 tipi TC-CPF tescilli 21:25 Ankara kalkışlı Ankara-Trabzon uçağının, bu akşam (14 Ocak 2018) Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıktığı bilgisini doğrulamaktan dolayı üzgünüz. Uçağımızdaki 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi tahliye edilmiştir. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır. Konuyla ilgili gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir. Saygılarımızla, Pegasus Hava Yolları" TADİLATA ALINMIŞTI Trabzon Havalimanı, Kasım ayında iyileştirme ve pist genişletme çalışması için tadilata alınmıştı. Devlet Hava Meydanları İdaresi tarafından ihale edilen pist genişletme ve iyileştirme çalışmaları 2nci etabı kapsamında havalimanı saat 11.00 ile 16.00 saatleri arasında uçuşlara kapatılmıştı. Pist, yapılan iyileştirme ve tadilat çalışmalarının ardından yeniden hava trafiğine açılmıştı.

PROFESÖR AKSOY TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Atakan Aksoy şunları söyledi: "Havaalanı kaplamasının kuzey kesiminde yer alan zemin sathının darlığından dolayı bu tür kazalar yaşanabilir. Bu nedenle acil önlem alınmalıdır. Bölgenin yağışlı bir bölge olması dolayısıyla dolguda olan alanların dolgu mekanik analizlerinin yapılması, havaalanı kaplamasını da içine alabilecek şev kaymalarının olmaması için gerekli çalışmalar yürütülmelidir". Trabzon'da pistten çıkan uçak böyle görüntülendi! Korku dolu kareler... 'İKİNCİ PİST YAPILMALI' Trabzon Havalimanı'nın şu aşamada bir pist ile hizmet verdiğini ifade Prof. Dr. Aksoy, şunları söyledi: "Uzun zamandan bu yana hizmet veren Trabzon Havaalanı asfalt kaplamasının mühendislik bozucu gerilmeleri olan su hasarı, tekerlek izi, düşük sıcaklık çatlaması, yorulma gibi bakımlardan irdelenmesi gerekmektedir. Eğer Trabzon Havalimanı asfalt kaplamasının yeniden yenilikçi bir asfalt kaplama ile kaplanmaması durumunda Trabzon Havalimanı önemli bir süre hizmet veremez duruma dönüşür ki bu durum son derece önemli görülmektedir. İkinci pistin yapımı hızlanmalı. Trabzon’un gelişme trendi ve açılım noktaları düşünüldüğünde ikinci pistin inşası ve alan modernizasyonu ivedi ele alınmalıdır. İkinci pistin, asfalt kaplamaların kenarlarındaki geometrik genişlik kriterleri de dikkate alınarak daha büyük açıklıklarda olmak üzere dolgu çalışmaları yürütülmelidir.İkinci pistin varlığı birinci pistin bakım ve onarım noktalarında önemli bir avantaj sağlayacağı ileriki süreç için önemlidir."