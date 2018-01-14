Trabzon Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması

Trabzon Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkan uçak, Devlet Hava Meydanları İşletmesine (DHMİ) ait çekici ile bulunduğu yerden kurtarılacak.
Alınan bilgiye göre, havalimanına indikten sonra pistten çıkan Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus'a ait yolcu uçağına yönelik başlayan çalışmalar kapsamında teknik ekipler pist üzerinde bir dizi çalışma yürüttü. Ekipler, uçağın pistten çıkış noktası olan alanda ve çevresinde incelemelerde bulunarak kazanın nedeniyle ilgili araştırma yaptı.
Öte yandan, seferlerin tekrar başladığı havalimanında uçağın bulunduğu yerden çıkartılması amacıyla yetkililer, uçağın ağırlığı ve çıkarılışı sırasında herhangi bir sorun yaşanmaması için DHMİ'den çekici talep etti.
DHMİ'ye ait çekicinin Ankara'dan karayolu ile Trabzon'a hareket ettiği öğrenildi.
Çekicinin havalimanına gelmesinin ardından uçak şirketi yetkilerinin de katılımıyla çalışmaların başlayacağı belirtildi.
Öte yandan, uçağı görebilmek için Karadeniz Sahil Yolu üzerinde duraklayan çok sayıda vatandaşa, trafik polisi ekiplerince kazaya yol açılabileceği gerekçesiyle uyarılarda bulundu.
(AA)
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