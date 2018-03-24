Trabzon Havalimanı'nda uçuşlara 'fırtına' engeli

TRABZON, (DHA)- TRABZON’da, hava muhalefeti nedeniyle uçak seferlerinde aksama ve iptaller meydana geldi.
Trabzon’da etkisini sürdüren fırtına ve yağışlı hava nedeniyle uçak seferleri yapılamıyor. Bu akşam Ankara ve İstanbul'dan Trabzon Havalimanı'na yapılması planlanan uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Trabzon Havalimanı'nda 8 uçuş hava muhalefeti nedeniyle yapılamadı. Gün içerisinde bazı uçak seferleri ise gecikmeli olarak yapılabildi.
AKŞENER, KARAYOLUYLA AYRILDI
Partisinin il başkanlığı binasının açılış törenine katılmak üzere Trabzon’a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindekiler bu akşam saat 21.35’de Ankara'ya yapılacak uçuşun iptal edilmesi üzerine karayoluyla Ankara’ya hareket etti.
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