Trabzon Havalimanı'nda yolcu sayısı yüzde 8 arttı

Trabzon Havalimanı'nda haziran ayında taşınan yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 arttı.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, bu yılın haziran ayında havalimanında iç hat yolcu trafiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 1 milyon 846 bin 636'ya, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 61 artışla 62 bin 466'ya ulaştı.

Buna göre toplamda yolcu sayısı yüzde 8 artışla 1 milyon 909 bin 102 oldu.

Söz konusu dönemde havalimanından iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artışla 12 bin 11 olarak gerçekleşti. Uçak trafiği dış hatlarda yüzde 11 artışla bin 203 olurken toplamda ise yüzde 2 artarak 13 bin 214'e ulaştı.

Trabzon Havalimanı'nda yük trafiği ise bir önceki yılın aynı dönemine göre iç hatlarda yüzde 2 artışla 13 bin 243 ton, dış hatlarda da yüzde 45 artarak bin 225 ton oldu. Toplamda ise yüzde 5 artışla 14 bin 468 ton bagaj, kargo ve posta taşındı.

- "Turizm açısından yoğun bir dönem geçmesini bekliyoruz"