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Trabzon Hurması, kivi ile yarışacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 10:20 | Son Güncelleme

Yalova’da üretimi yaygınlaştırılmaya çalışılan Trabzon Hurması, gerek üretim kapasitesi ve gerekse çiftçiye sağlayacağı ekonomik getiri ile Kivi’ye rakip oldu.

Trabzon Hurması, kivi ile yarışacak

Yalova’da üretimi yaygınlaştırılmaya çalışılan Trabzon Hurması, gerek üretim kapasitesi ve gerekse çiftçiye sağlayacağı ekonomik getiri ile Kivi’ye rakip oldu. Bu kapsamda ilk etapta Kocadere Bölgesindeki çiftçilere bin 600 adet sertifikalı Trabzon Hurması fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.
Yalova’da Meyvecilik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi amacıyla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen “Trabzon Hurması Üretimini Artırma ve Yaygınlaştırma Projesi” kapsamında Kocadereli 7 çiftçiye bin 600 adet sertifikalı Trabzon Hurması fidanı törenle dağıtıldı. Fidan dağıtım törenine Vali Yardımcısı Vekili ve Çınarcık Kaymakamı Abdullah Çiftçi, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim Karahan, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Suat Parıldar, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Burhan Bitirgiç, Çınarcık İlçe Müdürü Hakan Demirhan, Kocadere Muhtarı ve projeyi uygulayacak çiftçiler katıldı.
Depolama ömrü uzun, kalitesi yüksek ve verimli bir çeşit olan Rojo Brillante cinsi fidanların dağıtımında konuşan İl Müdürü Suat Parıldar, "Trabzon Hurması çok değer verdiğimiz bir ürünümüz. Bununla ilgili yeni havzalar oluşturuyoruz. Geçen yıl İl Özel İdaremizin değerli katkılarıyla 45 dekarlık bir Trabzon hurması bahçesi tesis ettik. Yine bu yıl da 50 dekar bahçe tesis ediyoruz. İlimiz kivi üretiminde iddialı bir il. Trabzon Hurmasında da iddialı bir il olmak için ve çiftçimizin daha fazla gelir elde etmesini sağlamak için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Çiftçimizle beraberiz. Durmak yok yola devam diyoruz. Bu doğrultuda ilimizde katma değeri yüksek ürünler üretmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki 5 yıllık projeksiyonda Trabzon Hurması Üretimini bin 500 dekara çıkarmak ve bu sayede Trabzon Hurması konusunda da ilimizi hak sahibi iller arasına getirmek arzusundayız" dedi.
İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel de, "Her meclisimizin ilk gündem maddesi tarımsal kalkınma destekleriyle ilgili. Her yıl olduğu gibi bu yıl da köylümüze desteklerimiz devam ediyor. Bundan sonra da Tarım İl Müdürlüğümüzün talepleri doğrultusunda bütçemizin elverdiği ölçüde desteklerimiz devam edecektir" dedi.
Vali Yardımcısı vekili ve Çınarcık Kaymakamı Abdullah Çiftçi de yaptığı konuşmada, "Kocadere ve Şenköy bölgesi özellikle kivi üretimi konusunda Türkiye’nin en önemli, bölgelerinden birisi. Son yıllarda yapılan çalışmalarla bu konuda önemli bir bilinçlenme sağlandı ve kivi konusunda önemli bir mesafe alındı. Genç çiftçi konusunda ise geçen yıl 36 proje ile Çınarcık ilçemiz önemli bir yer aldı. Bu yıl da İl Özel idaremizin katkılarıyla bölgemizde özellikle kivinin yetişmediği alanlarda Trabzon hurmasına ağırlık veriyoruz. Dağıttığımız bu fidanlarla Trabzon Hurmasının Kocadere bölgemizde önemli bir yer edineceğine inanıyoruz" diye konuştu.
Kocaderede proje kapsamında fidan verilen 7 çiftçiye toplam 29 dekar bahçe tesis edilecek. Hurma bahçeleri verim dönemine geldiğinde çiftçilerin gelirlerinin artmasında çok önemli katkılar sağlayacak.

Trabzon Hurması, kivi ile yarışacak

Trabzon Hurması, kivi ile yarışacak

Trabzon Hurması, kivi ile yarışacak

Trabzon Hurması, kivi ile yarışacak

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