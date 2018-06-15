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Trabzon için kuvvetli sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 11:45 | Son Güncelleme

Trabzon için kuvvetli sağanak uyarısı

Trabzon ve çevresinde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinde başlaması beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanağın, gece saatlerine kadar sürebileceği duyuruldu.

Trabzon ve çevresinde etkili olacak sağanak nedeniyle vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

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Trabzon için kuvvetli sağanak uyarısı

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