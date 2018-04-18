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Trabzon Kitap Fuarı 20 Nisan Cuma günü açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 17:38 | Son Güncelleme

Trabzon 20-29 Nisan tarihleri arasında önemli bir kültürel etkinliğe daha ev sahipliği yapacak.

Trabzon Kitap Fuarı 20 Nisan Cuma günü açılıyor

Trabzon 20-29 Nisan tarihleri arasında önemli bir kültürel etkinliğe daha ev sahipliği yapacak. Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 5.’si Varlıbaş AVM’de yapılacak olan kitap fuarına 100 yazar ile 100 yayınevi katılıyor.
Yerel ve ulusal bazda tanınmış pek çok yazarın söyleşi ve imza programı yapacağı fuar 20 Nisan Cuma günü saat 14.00’te düzenlenecek törenle açılacak. Tarih, uygarlık, kültür ve sanat kenti Trabzon’da bu yıl 5.’sini düzenleyecekleri kitap fuarına geçen yıllarda olduğu gibi büyük ilgi olacağını beklediklerini kaydeden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, ”Kitap fuarı ile büyük bir kültür şöleni yaşayacağız” dedi.
Başkan Gümrükçüoğlu fuarda yazarların okuyucuları ile buluşacağını da belirterek, etkinliklerin her gününe Trabzonluları davet etti. Gümrükçüoğlu fuara okullardan öğrencileri otobüslerle ücretsiz olarak taşıyacaklarını ifade ederken, “Kitap fuarında indimler olacak. Biz yayınevlerini ve yazarları halk ile buluşturmayı çok önemsedik. Bu noktada imkânları kendilerine tahsis etmeye gayret ettik. Her hangi bir ücret talep etmedik. Bu kültüre sanata, edebiyata kitap okuma alışkanlığımızı daha da arttırmak içindir” diye konuştu.
Kitap fuarının açılışı ile birlikte Fikret Eroğlu, Necip Saraçoğlu, Neslihan Eyüpoğlu, Mehmet Gençcanve Salih Cengiz Aydemir düzenlenecek imza günü okuyucuları ile buluşacak.

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