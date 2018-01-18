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"Trabzon Limanı borsaya açılan ilk liman olacak"

GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 16:42 | Son Güncelleme 31 dakika önce

- Albayrak Grubu CEO'su Bolat: - "Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ'nin halka arzı 2018'in ilk halka arzı olacak ve liman hizmetleri alanında türünün ilki olacak" - "5 yıl boyunca net kardan dağıtılabilir karın en az yüzde 70'ini temettü olarak dağıtma taahhüdü veriyoruz. İlk temettü de bu yıl ilkbahar döneminde dağıtılacak"

İSTANBUL (AA) - Albayrak Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Doç. Dr. Ömer Bolat, "Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ'nin halka arzı 2018'in ilk halka arzı olacak ve liman hizmetleri alanında türünün ilki olacak." dedi.

Ömer Bolat, Albayrak Grubu'nun 2033 yılının sonuna kadar işletme hakkına sahip olduğu Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ'nin halka arzına ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, borsada Tümosan'ın ardından ikinci adımı Trabzon Limanı ile attıklarını ifade etti.

Mevcut çıkarılmış sermayesi 21 milyon lira olan şirketin, halka arz edilecek fiyatla toplam piyasa değerinin 325,5 milyon lira seviyesinde bulunduğunu aktaran Bolat, limanın yüzde 30'unun hisse başına 15,50 liradan halka açılacağı bilgisini verdi.

97 milyon lira gelir bekledikleri halk arz sürecinin bu ay sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Bolat, bugün başlayan talep toplamanın yarın da devam edeceğini bildirdi.

Bolat, tamamı yurt içinde gerçekleştirilecek halka arzda payların yüzde 90'ının bireysel yatırımcılara, yüzde 10'unun ise kurumsal yatırımcılara tahsis edildiğini kaydetti.

- Dağıtılabilir karın en az yüzde 70'ini temettü taahhüdü

Ömer Bolat, 2003 yılında 22,5 milyon dolara devraldıkları Trabzon Limanı'nı, bugüne kadar 45 milyon dolar değerinde yenileme ve yeni makine yatırımı yaparak Doğu Karadeniz'in en modern ve işlek limanı haline getirdiklerini anlattı.

Limanın gelirlerinin döviz üzerinden olduğu bilgisini veren Bolat, "Yatırımların tamamlandığı limanımızın gelirleri ve karı her yıl artıyor. 2017'nin ilk 9 ayında geliri yüzde 48 artışla 53 milyon 300 bin liraya çıktı. Net karı da yüzde 76 artarak 23 milyonliraya yükseldi. Net karın gelire oranı yüzde 43 oldu." diye konuştu.

Trabzon Liman İşletmeciliği'nin 2011 yılından bu yana karının tamamını ortaklarına temettü olarak dağıttığına dikkati çeken Bolat, 5 yıl boyunca net kardan dağıtılabilir karın en az yüzde 70'ini temettü olarak dağıtmayı taahhüt ettiklerini, ilk temettünün de bu yıl ilkbahar döneminde dağıtılacağını söyledi.

- Yatırımcılara hediye pay

Deniz Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek halka arzda ilk defa uygulanacak bir teşvik de olduğunu belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ'nin halka arzına özel, 50 ve üzeri başvurarak pay almaya hak kazanan yatırımcılara Deniz Yatırım tarafından 1 pay hediye edilecek. Yani ilk etapta 50 hisse alan birisi, daha baştan yüzde 2 kar etmiş olacak. Halka arzdan pay alıp 1 ay boyunca elinde tutan yatırımcılara da yüzde 2 bonus pay verilecek. Ayrıca biz grup olarak 10 gün boyunca, halka arzdan elde edilecek 97 milyon liranın 3'te 2'sine tekabül eden günlük 420 bin hisse için 15,5 lira üzerinden günlük alım emri vererek değer kaybına karşı tedbir alacağız. Böylece hisselerimizin arkasında olduğumuzu göstereceğiz."

Albayrak Grubu CEO'su Bolat, "Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ'nin halka arzı 2018'in ilk halka arzı olacak ve liman hizmetleri alanında türünün ilki olacak." dedi.

(AA)

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